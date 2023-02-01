ПОЛИТИКА
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Турецкий Красный Полумесяц раздал зимнюю одежду школьникам в Ираке
Гуманитарная организация предоставила помощь учащимся начальной школы в Эрбиле
Турецкий Красный Полумесяц раздал зимнюю одежду школьникам в Ираке
Фото: АА / Others
1 февраля 2023 г.

Турецкий Красный Полумесяц (Kızılay) передал зимнюю одежду и сумки учащимся туркменской начальной школы «‎Аккоюнлу‎» в Эрбиле, Ирак. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление гуманитарной организации.

«Турецкий Красный Полумесяц всегда поддерживает бедных и нуждающихся, независимо от религии, языка или расы», — заявил изданию сотрудник представительства Kızılay в Ираке Ахмет Даглы. Он также выразил благодарность всем донорам в Турции.

Даглы уточнил: организация передала воспитанникам школы и сиротам зимнюю одежду и школьные сумки в качестве гуманитарной помощи. Kızılay планирует продолжить распределение грузов в регионе — на очереди еще 18 школ. Кроме того, в течение всей зимы Турецкий Красный Полумесяц будет оказывать помощь семьям перемещенных лиц в лагере Хасан Шам.

В церемонии передачи гуманитарной помощи 31 января приняли участие генконсул Турции в Эрбиле Мевлют Якут, министр курдского регионального правительства Ирака (IKRG), ответственный за этнические и религиозные образования, член исполнительного совета Иракского туркменского фронта (ITC) Айдын Маруф, руководители туркменских школ, учителя и ученики и др.

Турецкий консул Якут отметил, что дипмиссия «очень рада участвовать в деятельности Kızılay по оказанию помощи нуждающимся студентам‎»‎.

Ранее TRT на русском сообщал, что Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции и Катарский Красный Полумесяц подписали соглашение о строительстве деревни на севере Сирии для перемещенных лиц на 1 тыс. домов. Стоимость проекта оценивается в $3,5 млн.

По договоренности сторон, в поселке будут созданы корпуса площадью 50 кв. м. каждый. В районе, где строятся дома, будут расположены мечеть, школа, поликлиника и магазины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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