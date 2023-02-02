ПОЛИТИКА
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Бежавший в Норвегию вагнеровец извинился перед украинцами
Бежавший в Норвегию бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев принес извинения украинцам и заявил о готовности помочь в расследовании военных преступлений ВС РФ в Украине. 26-летний боец утверждает, что стал свидетелем жестокого обращения и убийств российских военнослужащих. Медведев присоединился к ЧВК «Вагнер» как доброволец, находясь в колонии, летом 2022 года. В январе он нелегально пересек границу с Норвегией и попросил предоставить ему политическое убежище. #trtнарусском #норвегия #вагнеровец #извинения #трт #новости
вагнер / Others
2 февраля 2023 г.
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