США наращивают присутствие в Арктике и готовятся к возможному столкновению с Россией в этом регионе. Об этом пишет издание Newsweek.

По данным портала, высокая напряженность в отношениях Москвы и Запада может распространиться и на арктический регион. На этом фоне американская Нацгвардия провела десятидневные учения «Северный удар-23» в Кэмп-Грейлинге, штат Мичиган, для тренировки ведения боев в северных условиях.

Учения проходили с 20 по 29 января, войска, в частности, опробовали гаубицы M777 — один из видов оружия НАТО, который используют украинские войска, уточняет Newsweek. Помимо США в учениях участвовали военные из Латвии.

Основатель и старший научный сотрудник аналитического центра Арктического института Мальте Хамперт заявил изданию, что учения американских сил резерва «символизируют то, что США действительно все больше и больше проявляют инициативу» в арктическом регионе.

«Это не подготовка к Третьей мировой войне, — подчеркнул эксперт, — это просто еще один шаг, который показывает, что США понимают: Россия — враждебная держава, и что эта враждебность потенциально может распространиться на Арктику, которая всегда рассматривалась как регион исключительной важности».

Союзники США по НАТО, такие как Норвегия, а также потенциально новые члены альянса, Швеция и Финляндия, хотят рассчитывать на поддержку США, если в регионе возникнет конфронтация, отметил генерал армии США Дэн Хокансон.

Плацдарм для гибридной войны

Newsweek также уточняет: спустя всего две недели после того, как РФ ввела войска в Украину в феврале 2022 года, члены Арктического совета решили приостановить свое участие в этом органе, прервав сотрудничество с Россией.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, Москва в течение последнего года продолжала расширять свои военные базы в Арктике, совершенствуя радиолокационные базы и взлетно-посадочные полосы в регионе.

Между тем, американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в январском отчете отмечал: использование Москвой гибридной тактики в Арктике «похоже, становится все более частым и серьезным». Это включает в себя саботаж на трубопроводах «Северный поток» и подводных кабелях в Арктике и приарктической зоне — РФ отрицает свою причастность к этим преступлениям.

Взрывы на «‎Северных потоках»‎ произошли в конце сентября 2022 года, утечки обнаружили в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Страны НАТО обвинили в подрывах Москву, однако Минобороны России опровергло эти заявления и в ответ обвинило во взрыве трубопровода британский военно-морской персонал, уточняет агентство «‎Анадолу»‎.

По данным CSIS, военные интересы России в Арктике в основном носят оборонительный характер. К ним относятся защита ядерных установок на Кольском полуострове, нефтегазовых мегапроектов, таких как предприятия «Ямал СПГ» и «Восток», а также Северного морского пути — его роль в качестве будущей торговой магистрали, вероятно, возрастет из-за глобального потепления, пишет Newsweek.

Помимо этого у России также есть наступательные цели в Арктике, подчеркнули в CSIS — она может использовать север в качестве плацдарма как возможную площадку для гибридных действий, чтобы запугать европейские арктические страны, не говоря уже о «маловероятном, но не немыслимо более широком конфликте между НАТО и Россией», заключает центр.

Как ранее сообщал TRT на русском, в августе 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике

«НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике», — сказал Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его словам, Россия в последнее время активизировала свою деятельность в регионе, открывает там «базы советской эпохи», а также «развертывает и испытывает новое современное оружие», например, гиперзвуковые ракеты.

Кроме того, интерес к Арктике проявляет и Китай, отметил генсек. В частности, это происходит и из-за того, что регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата. Ранее Йенс Столтенберг назвал вызовом для ценностей и интересов альянса сотрудничество России и Китая в Арктике.