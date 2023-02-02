ПОЛИТИКА
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Возвращение российских спортсменов на Олимпиаду?
Украина может отказаться от выступления на Олимпийских играх, если не будет продлен запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях. Санкции против Москвы и Минска были подтверждены на олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Однако Международный олимпийский комитет допускает возвращение спортсменов. #trtнарусском #украина #олимпиада #россия #трт #новости
Возвращение российских спортсменов на Олимпиаду? / Others
2 февраля 2023 г.
Истории
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