ПОЛИТИКА
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Саакашвили подвергается в Грузии пыткам?
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на судебном заседании по видеосвязи показал последствия пребывания под стражей, назвав свой физический вид «неэстетичными кадрами». За год заключения он похудел на 60 кг. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии медленно убивают политика, что вызвало острую реакцию в Тбилиси. #грузия #саакашвили #пытки #trtнарусском #трт #новости
саакашвили / Others
2 февраля 2023 г.
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