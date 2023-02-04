В Сирии затопило палаточные лагеря беженцев

Гуманитарный кризис на северо-западе Сирии. Из-за проливных дождей более 60 палаточных лагерей, где проживают тысячи беженцев, оказались затоплены. Проливные дожди в сирийской провинции Идлиб затопили 63 палаточных лагеря, где живут тысячи беженцев. Экстренные службы региона просят гуманитарные организации увеличить помощь пострадавшим. Провинция Идлиб находится в зоне деэскалации, образованной по соглашению между Турцией и Россией. Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время в стране погибли около 500 тыс. человек. Более 12 млн сирийцев стали беженцами. #trtнарусском #сирия #наводнение #дожди #беженцы #лагерь #война #люди #потоп #трт #новости