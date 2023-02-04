ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Сирии затопило палаточные лагеря беженцев
Гуманитарный кризис на северо-западе Сирии. Из-за проливных дождей более 60 палаточных лагерей, где проживают тысячи беженцев, оказались затоплены. Проливные дожди в сирийской провинции Идлиб затопили 63 палаточных лагеря, где живут тысячи беженцев. Экстренные службы региона просят гуманитарные организации увеличить помощь пострадавшим. Провинция Идлиб находится в зоне деэскалации, образованной по соглашению между Турцией и Россией. Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время в стране погибли около 500 тыс. человек. Более 12 млн сирийцев стали беженцами. #trtнарусском #сирия #наводнение #дожди #беженцы #лагерь #война #люди #потоп #трт #новости
наводнение / Others
4 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us