Турция укрепила свои позиции на мировом рынке вооружений и добилась ‎‎значительного успеха в этой сфере, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«Иностранные делегации по прибытии в Турцию просят организовать им посещение предприятий компании Baykar. Все потому, что Турции удалось разработать технологии, которые изменили правила ведения войн. Турция вкладывала инвестиции в разработку беспилотной авиации, в то время как другие страны не считали это направление перспективным. Если вложить инвестиции в правильное время и в правильные технологии, успех гарантирован», — уточнил министр.

Он отметил: совокупный экспорт республики по итогам 2022 года превысил отметку в $254 млрд. При этом 95% экспорта приходится на промышленную продукцию.

«‎Мы — страна, которая производит и продает. Благодаря своему экспортному потенциалу Турция укрепила позиции в регионе и в мире. Сегодня многие мировые бренды стремятся инвестировать в нашу страну», — подчеркнул Варанк.

Министр напомнил: когда Турция объявила о запуске проекта отечественного электромобиля, ряд кругов отнесся к идее с иронией.

«Факт в том, что популярность электромобилей в мире стремительно растет. Это в очередной раз показало, сколь своевременными и оправданными были эти инвестиции», — констатировал глава Минпрома Турции.

Варанк также сообщил о программе научных центров, созданных при поддержке фонда TUBITAK. По словам министра, центры повысили интерес к науке в Турции.

«В прошлом году в созданных нами научных центрах побывали свыше 1 млн граждан Турции. Более 275 тыс. наших детей посетили различные образовательные программы в этих научных центрах», — отметил чиновник.

Как ранее сообщал TRT на русском, в январе Кувейт стал 28 страной, подписавшей контракт на закупку беспилотников Bayraktar TB2. Среди покупателей турецких дронов также Албания, Азербайджан, Польша, Кыргызстан и многие другие государства. В прошлом году Турция и ОАЭ заключили сделку о продаже 120 дронов Bayraktar TB2 на сумму $2 млрд.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​ Помимо военных целей, дроны применяются при мониторинге лесной полосы для борьбы с пожарами, а также при поисково-спасательных операциях.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюс турецких аппаратов — их сбалансированное соотношение по параметрам «цена-качество». Кроме того, характеристики БПЛА постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.