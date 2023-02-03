Министерство юстиции США и восемь штатов подали в суд на компанию Google, утверждая, что она обладает чрезмерным влиянием на рынок онлайн-рекламы. По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, действия организации против конкурентов «ослабили, если не уничтожили конкуренцию в индустрии рекламных технологий».

Впрочем, сама компания с обвинениями не согласна. По версии Google, министерство занимается тем, что ретранслирует ошибочные аргументы. В компании считают, что власти США пытаются выявить победителей и проигравших в отрасли, где существует здоровая конкурентная борьба.

Согласно публичным оценкам, интернет-реклама составляет львиную долю многомиллиардного дохода Google. Компания является безусловным лидером рынка. В то же время доля интернет-гиганта в общем доходе от цифровой рекламы в США упала с 36,7% в 2016 году до 28,8% в 2022 году.

Больше платных сетей

В иске Минюста США и восьми штатов сообщается, что «Google злоупотребляет своей монопольной властью, чтобы поставить в невыгодное положение издателей веб-сайтов и рекламодателей, которые осмеливаются использовать конкурирующие продукты рекламных технологий». По их мнению, компания использует свое господство в сфере цифровых рекламных технологий, чтобы клиенты были вынуждены использовать ее рекламные продукты с завышенной комиссией.

Это первый крупный антимонопольный иск против технологической компании в период правления администрации Джо Байдена. Однако для самого Google это только последний из множества антимонопольных исков. Минюст уже имел претензии к компании ранее. Так в октябре 2020 года ведомство и ряд генеральных прокуроров от нескольких штатов подали в суд из-за доминирования Google в веб-поиске. Отдельный иск был подан группой штатов во главе с Ютой в 2021 году в отношении магазина мобильных приложений Google Play.

При этом в нынешнем иске, поданном в федеральный суд Вирджинии, утверждается, что доминирование Google во всех аспектах онлайн-рекламы во многом достигнуто благодаря серии приобретений, произошедших почти 15 лет назад. В результате компания получила слишком большой контроль над интернет-инструментами, которые используются для покупки, продажи и показа рекламы. Именно эти инструменты являются основным источником дохода для большей части Интернета.

Одной из таких сделок называется приобретение Google компании DoubleClick в 2008 году, которая помогает веб-сайтам продавать рекламные места. В 2011 году интернет-гигант купил AdMeld, еще один инструмент, применяемый веб-сайтами. В 2010 году компания приобрела Invite Media, используемую крупными компаниями для размещения онлайн-рекламы, а в 2009 году купила компанию мобильной рекламы AdMob.

Противники Google утверждают, что тотальное доминирование позволяет компании собирать 30 центов с каждого доллара, который тратят рекламодатели. По их мнению, такое положение дел неприемлемо.

Реакция и перспективы

Сторонники антимонопольных мер восторженно встретили новости о судебных претензиях в отношении интернет-гиганта. «В иске Министерства юстиции документально обосновано, что Google является покупателем, брокером и биржей цифровой рекламы. Это приводит к очевидному конфликту интересов», — сказал Мэтт Столлер из Американского проекта экономических свобод. «Google регулярно злоупотребляет этой властью, манипулируя рынками, подавляя любую форму конкуренции и внушая страх всему коммерческому сектору», — считает он.

Впрочем, сторонники интернет-гиганта называют претензии властей США ошибочными. «Доля Google на рынке онлайн-рекламы сейчас находится на рекордно низком уровне, и компания только что уволила 12 000 сотрудников в разгар спада рекламного рынка — так что это иск Министерства юстиции совершенно не соотносится с текущей экономической реальностью», — утверждает Адам Ковачевич, генеральный директор организации Палата прогресса. «Поскольку технический сектор и рекламная индустрия сокращают рабочие места, администрация Байдена должна искать способы поддержки этих секторов, а не подрывать то, что осталось», — уверен он.

Активно критикует решение властей США и сама компания. Так, вице-президент по глобальной рекламе Google Дэн Тейлор в своем блоге заявил, что действия Министерства юстиции «обратят вспять многолетние инновации и нанесут ущерб рекламному сектору в целом».

Как бы то ни было, иск к Google может и правда стать огромной проблемой для организации. Западные СМИ сообщают, что инициатива американских властей может привести к краху рекламного бизнеса фирмы, если суды встанут на сторону правительства США. В иске Министерства юстиции содержится призыв к суду обязать Google отказаться от части своего рекламного бизнеса. Поэтому нас ждет ожесточенная борьба интернет-гиганта с американскими властями: слишком многое на кону.

Дополнительную неоднозначность решению по Google придает и общий контекст в IT-индустрии в США. Как писал TRT на русском, проблемы среди интернет-гигантов испытывает далеко не только Google. Так, компания Amazon объявила о планах уволить 18 000 сотрудников. Илон Маск после приобретения компании Twitter сообщил о сокращении около 50% работников онлайн-сервиса. Наконец, корпорация Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила об увольнении более 11 тысяч человек, или 13% всего штата. Иными словами, иск к Google способен негативно отразиться на технологической отрасли экономики в США, которая и так переживает не лучшие времена.