Эксперт: вторая волна мобилизации в России может начаться в любой момент

Когда в России начнется вторая волна мобилизации и чем грозит уклонение от призыва, об этом TRT на русском рассказал координатор правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Тем временем в Кремле опровергают сообщение о проведении второй волны мобилизации. Ранее СМИ со ссылкой на источники в американских и западных правительственных структурах сообщали о новом призыве до 200 тыс. человек. #trtнарусском #россия #мобилизация #повестка #призыв #война #трт #новости