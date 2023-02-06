Экспорт ФРГ в декабре 2022 года составил €127,4 млрд евро — это на 6,3% меньше по отношению к ноябрю того же года. Тогда страна экспортировала товаров на сумму €136 млрд. Об этом сообщает Федеральное статистическое управление Германии (Destatis).

Падение экспорта почти в два раза превысило прогнозы: консенсус-прогноз Dow Jones & Company предсказывал падение немецких поставок в декабре по отношению к предыдущему месяцу на 3,5%.

Статистическое ведомство отмечает: декабрьское сокращение экспорта стало самым резким с апреля 2020 года, на который пришелся пиковый период пандемии. Поставки товаров из ФРГ тогда упали на 24% по сравнению с мартом того же года (с €99,8 млрд до €75,8 млрд евро).

Как ранее сообщал TRT на русском, четыре из десяти немецких компаний ожидают сокращения бизнеса в 2023 году. Это следует из опроса Немецкого экономического института (IW). В опросе приняли участие представители 2500 компаний ФРГ.

Как отмечает агентство Reuters, причинами негативного прогноза респонденты указывают высокие затраты на энергоснабжение, проблемы с цепочками поставок и продолжающуюся войну в Украине. Около 25% компаний рассчитывают на повышение деловой активности в 2023 году, около 35% ожидают стагнации бизнеса.

«Риск дефицита газа в зимнем сезоне 2022/23 гг. уже не так актуален, как летом 2022 года, и цены на энергоносители с тех пор также отступили [от рекордных значений]. Однако они остаются на высоком уровне, и нельзя исключать сбои в производстве», — цитирует Reuters выводы исследователей IW.