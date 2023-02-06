Американский «золотой век» добычи сланцевой нефти подходит к концу, считают эксперты. Отрасль не справляется с дефицитом квалифицированных кадров, нарушениями логистических цепочек еще со времен пандемии коронавируса и в связи с крайне непоследовательной политикой США. Это может привести к усилению нестабильности на мировом рынке и переделу влияния в пользу других нефтедобывающих стран.

Утраченное доверие

Сланцевой революцией называют достигнутый в США прогресс в технологии, позволивший начать в промышленных масштабах эксплуатацию залегающих в сланцевых пластах запасов нефти и природного газа. С 2005 по 2010 года Америка активно наращивала добычу такой нефти, что стало важным фактором на рынке энергоресурсов и вывело страну на первое место по добыче сырья, оставив позади и Россию, и Саудовскую Аравию. В настоящее время почти половина всей добываемой нефти в Штатах приходится на сланцевые месторождения.

О том, что сланцевый «бум» США находится под угрозой, эксперты говорят последние несколько лет. В 2020-м во время пандемии, спрос на энергоносители рухнул, нефтяные котировки обвалились на 20%. Полторы сотни компаний не смогли справиться с кризисом и объявили о банкротстве.

Рейтинговое агентство Fitch в январе 2021-го прогнозировало: отрасль не вернется к докризисному показателю еще три года. Производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи. И, судя по всему, это предсказание сбывается.

Производство расти будет, но совсем не теми темпами, как в 2014 или в 2019 году. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса Evercore ISI, глобальные расходы на геологоразведку вырастут на 14% в 2023-м по сравнению с примерно 20% в прошлом году. Рост в Северной Америке прогнозируется на уровне 18%, что вдвое меньше, чем в 2022-м.

«Темпы добычи сланцевой нефти в США замедлились по сравнению с теми, что были до 2020 года. Рост добычи можно ожидать только в районах новых сланцевых месторождений. Однако компании не могут позволить себе высокие затраты на разведку и бурение, поскольку они находятся под давлением инвесторов, требующих сфокусироваться на возмещении затрат акционерам, а не на инвестициях в стратегии агрессивного роста добычи», — поясняет в комментарии TRT на русском партнёр Capital Lab Евгений Шатов.

Ранее о трудных временах для отрасли писала британская газета Financial Times. В качестве основных причин заката «сланцевой революции» издание называло: недостаток трудовых ресурсов, а также разрыв в цепочках поставок из-за пандемии Covid-19. Все это приводит к росту операционных и иных издержек, снижает инвестиционную привлекательность подобных месторождений.

Еще одним фактором снижения сланцевой добычи в Штатах становится политика — в свою предвыборную кампанию Джо Байден обещал развивать «зеленую энергетику». «Амбициозные планы по быстрому переходу на альтернативные источники энергии привели к высокой инфляции через те же цены на сырьевые товары. Американским нефтяникам в текущих условиях выгоднее скупать собственные акции, чем дополнительно вкладываться в бурение. По крайней мере, этого ждут от них их акционеры», — говорит TRT на русском управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Дело не только в том, что компании не хотят бурить новые скважины из-за снижения маржи, подчеркивает основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров: «Сланцевая добыча отличается от традиционной тем, что добыча на таких скважинах дает быстрый и короткий результат — объемы падают за короткое время (год-два), тогда как при традиционной добыче сырье может добываться на скважине десятилетиями».

Для сравнения: в России большинство самых крупных месторождений, которые давали возможность стране стабильно добывать до 10 млн баррелей в сутки — это месторождения, разработка которых началась еще в эпоху СССР.

Дефицит и цены

Проблемы сланцевиков приводят к более медленному росту предложения нефти в США, отмечает Евгений Шатов в разговоре с TRT на русском. Учитывая, что на сланцевую нефть в Америке приходится около 65% нефтедобычи, котировки на американском рынке будут относительно нестабильными.

«В масштабах мирового рынка это, скорее всего, приведет к повышенной волатильности и перераспределению доли рынка в пользу других нефтедобывающих стран. Вполне реальна новая волна роста цен на нефть, поскольку мировой спрос на нефть не снижается значительно, особенно в ожидание восстановления китайской экономики, хотя на этот раз темпы ее роста будут существенно более скромными», — говорит эксперт.

Как пишет FT, важную роль здесь будут играть страны ОПЕК и их решение по объемам добычи. Страны альянса могут в какой-то момент «по политическим мотивам отказаться наращивать добычу нефти», что усугубит энергокризис и приведет к введению нормированного потребления этого вида топлива в западных странах.

Подобные прецеденты уже были. Во время пандемии альянс сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за неконтролируемого падения спроса и цен на нефть. Полного восстановления добыча должна была достичь к осени 2022, но 5 октября ее уменьшили еще на 2 млн баррелей в сутки. Это привело к временному дефициту на рынке нефти, что подкинуло котировки на очень высокие уровни.

«Можно сказать, что, когда США начнут терять позиции лидера мирового экспортера нефти, это усилит позиции ОПЕК и поменяет весь рынок, — отмечает в разговоре с TRT на русском Сидоров. — Штаты станут более зависимы от импорта сырья, это повлияет и на их политические решения. Поскольку США поставляли много дешевой нефти на протяжении десятка лет, это снижало котировки в мировом плане. Теперь сокращение добычи в США приведет к обратному эффекту. Но быстро этого пока ждать не стоит — это перспектива ближайших трех-пяти лет».

По всей видимости, сланцевая революция действительно подходит к концу, констатирует в разговоре с TRT на русском Шатов: «Картель ОПЕК вернул себе лидерство на мировом нефтяном рынке и продолжает диктовать свои условия».

После завершения фазы «агрессивного роста» нефтедобычи в США мир может войти в период нестабильности на энергетическом рынке. Глобально спрос на нефть не снижается, а, учитывая вероятное повышение нефтяных котировок, в наиболее уязвимом положении окажутся государства-импортеры этого вида топлива.