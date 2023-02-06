Крепость из списка ЮНЕСКО разрушена в результате землетрясения магнитудой 7,7 бала в Газиантепе

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции погибли 912 человек, не менее 5385 получили ранения. Пострадала старинная крепость в Газиантепе, которая включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она построена в период Хеттского царства (1800-1180 гг. до н. э.), в середине VI века нашей эры при римском императоре Юстиниане I была реконструирована и расширена. #trtнарусском #землетрясение #турция #последствия #юнеско #газиантеп #крепость #shorts #трт #новости