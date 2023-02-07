В Берлине экоактивисты вышли на марш против добычи угля

Сотни экоактивистов вышли на улицы Берлина в поддержку жителей деревни Лутцерат, которых выселили из-за планов правительства возобновить добычу угля в целях сокращения потребления природного газа в стране. В январе в Лутцерате несколько недель продолжались столкновения полиции с экологами. Но стражам порядка в итоге удалось разобрать баррикады и вытеснить протестующих. #trtнарусском #экоактивисты #митинг #германия #протест #берлин #уголь #немцы #трт #новости #shorts