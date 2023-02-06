По меньшей мере 1121 человек погибли и 7634 получили ранения в 10 провинциях Турции в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в районе Пазарджик провинции Кахраманмарас в 4:17 по местному времени, согласно данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Землетрясение также ощущалось в Сирии, где, по сообщениям СМИ режима Асада, погибло более 380 человек и более 600 получили ранения. Землетрясение также ощущалось в Ливане и вплоть до Каира.

Турция находится на вершине одной из самых сейсмически активных зон в мире. На ее территории проходит Северо-Анатолийский разлом и соседние разломы, покрывающие большую часть страны.

23 ноября прошлого года в турецкой северо-западной провинции Дюздже произошло землетрясение магнитудой 5,9, в результате которого пострадали не менее 80 человек. По словам официальных лиц и свидетелей, толчки также ощущались в Анкаре и Стамбуле.

В 1999 году в Турции произошло два смертоносных землетрясения, одно из которых магнитудой 7,1 в в Дюздже унесло жизни 710 человек, 2679 человек тогда получили ранения. За три месяца до этого землетрясение магнитудой 7,6 также произошло недалеко от города Измит. Землетрясение ощущалось в Стамбуле и многих других районах, нанесло серьезный ущерб, по меньшей мере, 17 000 человек погибли.

Последнее землетрясение заставило правительство обратить повышенное внимание на готовность к стихийным бедствиям и напомнило людям о часто повторяющихся предупреждениях экспертов о возможном крупном землетрясении, которое может обрушиться на страну в любое время.

Стамбул, город с населением более 15 миллионов человек, расположен вдоль Северо-Анатолийского разлома. Учитывая историю мощных землетрясений, правительство готовилось к крупной чрезвычайной ситуации. Вот как это делают агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий

Моделирование землетрясений

В мае прошлого года тысячи гуманитарных работников, волонтеров и жителей приняли участие в масштабных учениях по подготовке к землетрясениям в 18 районах Стамбула. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Турции смоделировало ситуацию с землетрясением магнитудой 7,5, проводя имитацию эвакуации, оказание помощи раненым и размещение перемещенных лиц.

В стамбульском районе Кягытхане жители также были задействованы в сценарии эвакуации из поврежденных зданий.

Ежегодно проводятся учения по ликвидации последствий землетрясений для проверки готовности работников и волонтеров к ликвидации последствий стихийных бедствий, а также учения по поиску и спасению.

Оценка безопасности зданий

В 2019 году Стамбулу снова напомнили об этих опасностях после землетрясения силой 5,8 балла, самого сильного почти за два десятилетия: люди массово выбегали из зданий. Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата заявило, что за последние девять лет оно уже «эвакуировало или снесло» около 673 000 единиц жилья и построек, не соответствующих стандартам безопасности.

Пока неясно, сколько из этих зданий находится в Стамбуле. Но согласно отчету, опубликованному в 2020 году, примерно 194 000 зданий могут быть сильно повреждены или разрушены в случае сильного землетрясения в Стамбуле.

Еще в 2003 году в Стамбуле появился план смягчения последствий землетрясения, который также включает изучение и оценку безопасности зданий и других сооружений.

«Пригнись, прикройся, держись»

В ноябре прошлого года по всей стране также были проведены общенациональные учения в рамках «комплексной стратегии управления стихийными бедствиями» на случай сильного землетрясения. Каждый год проводится ряд учений, чтобы проверить готовность Турции к вероятной катастрофе.

Учения являются частью более крупной стратегии, состоящей из трех частей, включая обеспечение готовности к стихийным бедствиям и снижение рисков, реагирование во время стихийного бедствия и восстановление после него.

Во время учений 12 ноября жители по всей стране получили звуковое оповещение на свои телефоны, а также SMS-уведомление на турецком и английском языках, которое гласило: «Это объявление AFAD об учениях по землетрясению», необходимо «Пригнуться, прикрыться, держаться». На мероприятии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что, хотя «землетрясение невозможно предотвратить», несколько минут обучения увеличат шанс людей спастись.

По данным правительства, по состоянию на 2021 год около 57 миллионов человек получили информацию, связанную с подготовкой к стихийным бедствиям, а в 2022 году были проведены многочисленные учения для проверки готовности Турции.