AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), или Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, находится на передовом фронте спасательных работ по ликвидации последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции.

Стихийное бедствие 6 февраля унесло жизни сотен людей и сравняло с землей целые кварталы в южных провинциях страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение «крупнейшей катастрофой» с 1939 года. AFAD на протяжении многих десятилетий готовился к реагированию на столь крупномасштабные стихийные бедствия.

Агентство направило свыше 80 спасателей вместе с сотнями добровольцев, собравшихся из разных городов, в провинцию Кахраманмараш — наиболее пострадавшую от утреннего землетрясения магнитудой 7,7.

За первым, самым масштабным толчком последовали афтершоки магнитудой 6,6 и 6,5, их эпицентр находился в юго-восточной провинции Газиантеп. Чуть позже в тот же день в регионе произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

В видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как люди, оказавшиеся под завалами, отчаянно просят о помощи. «Мы заперты здесь, в здании, и я ничего не слышу от своих друзей, которые застряли здесь со мной».

AFAD был создан в 2009 году как результат слияния нескольких правительственных ведомств, таких как управление гражданской обороны и главное управление аварийно-спасательных работ — для единого реагирования на стихийные бедствия. Организация была создана как ответ на смертоносные землетрясения в Дюздже в 1999 году. Тогда толчок силой 7,1 балла длился 30 секунд — в результате погибли 710 человек, еще 2679 получили ранения.

Трагедия в Дюздже произошла после Измитского землетрясения 17 августа 1999 года — тогда толчки магнитудой 7,6 унесли жизни 18,3 тыс. человек, еще 23,7 тыс. человек были ранены, согласно официальным данным AFAD.

Географический регион, где расположена Турция, залегает на линиях разломов, подверженных тектоническим сдвигам и толчкам.

С 1990 года Республика пережила около дюжины малых и больших землетрясений — довольно часто в турецких социальных сетях можно увидеть слово deprem, что означает землетрясение.

Более двух третей из 5900 сотрудников и волонтеров AFAD базируются в различных турецких провинциях, чтобы обеспечить своевременное реагирование на возможные стихийные бедствия.

AFAD также запустил волонтерскую программу по привлечению гражданских лиц, чтобы оказывать помощь во время любой катастрофы — и получил тысячи заявок.

В ноябре 2022 года агентство организовало общенациональные учения по подготовке людей к землетрясению. Жители получили звуковые оповещения и SMS-уведомления на турецком и английском языках о необходимости покинуть здания.

В крупных городах AFAD установил указатели вдоль дорог, отмечая определенные районы как места сбора во время эвакуации.

Опыт и усилия агентства привлекли международное внимание во время спасательных операций после сильного землетрясения в Измире — в результате удара стихии тогда погибли 117 человек.

Спасатели AFAD вырыли подкопы в здании, чтобы добраться до 3-летней девочки, застрявшей под завалами. Девочку вытащили после 91 часа неустанной работы, всё это время жизнь в ней поддерживали при помощи протянутых под обломками внутривенных капельниц. СМИ назвали её спасение «чудом».

Землетрясение 6 февраля, которое нанесло ущерб также соседней Сирии и вынудило запаниковавших жителей Ливана выйти на улицы, произошло в момент, когда на регион обрушилась волна холодов: температура воздуха в Диярбакыре и Газиантепе ночью опускается до -3 °C.

Для спасателей это гонка со временем, поскольку люди, оказавшиеся в ловушке под завалами, нуждаются в немедленной помощи. К счастью, за годы работы AFAD в сотрудничестве с другими агентствами по оказанию помощи приобрел опыт работы в самых сложных условиях.