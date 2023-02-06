ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Спасательная операция на юго-востоке Турции
По последним данным, в результате землетрясения на юго-востоке Турции погиб 1121 человек, 7634 ранены. Спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло рано утром. Его эпицентр находился примерно в 30 км от города Газиантеп и в 90 км от границы с Сирией. Разрушено не менее 3 тыс. зданий #trtнарусском #турция #землетрясение #пострадавшие #трт #новости
землетрясение / Others
6 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us