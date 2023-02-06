Спасательная операция на юго-востоке Турции

По последним данным, в результате землетрясения на юго-востоке Турции погиб 1121 человек, 7634 ранены. Спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло рано утром. Его эпицентр находился примерно в 30 км от города Газиантеп и в 90 км от границы с Сирией. Разрушено не менее 3 тыс. зданий #trtнарусском #турция #землетрясение #пострадавшие #трт #новости