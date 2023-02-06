ПОЛИТИКА
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Украина и Россия обменялись пленными
Очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Киев вернул 116 военнослужащих. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, среди них участники многомесячной обороны Мариуполя. По данным Минобороны РФ, домой вернулись 63 военных. Турция с самого начала прилагает большие посреднические усилия по обмену пленными между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это «важным шагом для прекращения войны». #trtнарусском #украина #россия #война #пленные #обмен #трт #новости
пленные / Others
6 февраля 2023 г.
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