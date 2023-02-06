В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение

В Турции произошло самое сильное с 1939 года землетрясение. Пострадали юго-восточные провинции страны. По последним данным, погиб 1541 человек, 9 733 получили ранения. Всего стихия разрушила в регионе как минимум 3 тыс. домов. Сотни погибших и раненых также в Сирии. Подземные толчки ощущались и в других соседних с Турцией странах. #trtнарусском #турция #землетрясение #жертвы #трт #новости