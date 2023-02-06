ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение
В Турции произошло самое сильное с 1939 года землетрясение. Пострадали юго-восточные провинции страны. По последним данным, погиб 1541 человек, 9 733 получили ранения. Всего стихия разрушила в регионе как минимум 3 тыс. домов. Сотни погибших и раненых также в Сирии. Подземные толчки ощущались и в других соседних с Турцией странах. #trtнарусском #турция #землетрясение #жертвы #трт #новости
депрем / Others
6 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us