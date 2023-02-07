Спасатели со всего мира прибывают в Турцию

Десятки стран направили свои поисково-спасательные команды и медиков в Турцию для разбора завалов. По последним данным AFAD, в результате мощного землетрясения по меньше мере 3 381 человек погиб и более 20 тысяч получили ранения. В пострадавших районах работают более 13 тыс. спасателей. Кроме того, к поисково-спасательным работам привлечены военные, включая бойцов спецназа. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #AFAD #помощь #разрушение #жертвы #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian