ПОЛИТИКА
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Палестинцы молятся в мечети Аль-Акса за жертв землетрясения в Турции
Палестинцы собрались в мечети Аль-Акса на коллективную заупокойную молитву (джаназа) за жертв землетрясения в Турции. Согласно последним данным, в результате двух сильнейших землетрясений на юго-востоке страны 3549 человек погибли, ранения получили 22168. Стихия разрушила 5775 зданий. Эпицентром землетрясений магнитудами 7.7 и 7.6 стала провинция Кахраманмараш. #АльАкса #джаназа #молитва #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts
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7 февраля 2023 г.
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