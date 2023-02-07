Палестинцы молятся в мечети Аль-Акса за жертв землетрясения в Турции

Палестинцы собрались в мечети Аль-Акса на коллективную заупокойную молитву (джаназа) за жертв землетрясения в Турции. Согласно последним данным, в результате двух сильнейших землетрясений на юго-востоке страны 3549 человек погибли, ранения получили 22168. Стихия разрушила 5775 зданий. Эпицентром землетрясений магнитудами 7.7 и 7.6 стала провинция Кахраманмараш. #АльАкса #джаназа #молитва #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts