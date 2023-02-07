Во всех уголках страны открылись пункты сбора помощи: требуется теплая одежда, спальные мешки, печи для отопления палаток, средства гигиены, батарейки, памперсы и детское питание. Помощь пострадавшим оказывают в том числе и проживающие в Анталье граждане Украины и России, пишет агентство Anadolu.

О произошедшем 26-летний россиянин Алексей Найденошев узнал из соцсетей. Он сразу отправился в пункт сбора помощи в районе Коньялаты, чтобы предложить любое содействие: начиная от упаковки гуманитарных грузов и заканчивая доставкой их в зону бедствия на собственной машине.

«Когда я осознал масштабы бедствия, то мне захотелось быть рядом с женщинами, пожилыми людьми и просто с теми, кто нуждается в помощи, — признался он в интервью Anadolu. — Мы вместе с турецким народом как в хорошие, так и трудные времена. Нас очень огорчило произошедшее, и мы хотим сделать все возможное для турецкого народа».

Украинка Анна Аба проживает в Анталье последние 12 лет. Как только она услышала о землетрясении, повезла в центры сбора детские вещи и теплые куртки. В разговоре с Anadolu она подчеркнула, что переживает за Турцию так же, как и за родную страну: «Мы хотим делать все, что в наших силах. Я в положении, но готова принимать участие в любой гуманитарной акции. Турция помогает нам, а мы делаем все возможное для Турции. Я очень расстраиваюсь, особенно когда вижу там детей».

Другая собеседница агентства Юлия Авшар живет в Анталье уже 20 лет: «Здесь родились мои дети. Турция — это моя родина. Боль Турции — это и моя боль. Я всегда рядом с Турцией и турецким народом». Она обратилась в штаб-квартиру Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) с предложением стать переводчиком-волонтером в зоне бедствия.

В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов. Число погибших превысило 3,4 тысячи человек, свыше 20 тысяч получили ранения, 5 775 зданий обрушились. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги приспущены по всей территории страны и в диппредставительствах за рубежом. 7 февраля президент Эрдоган объявил о чрезвычайном положении на ближайшие три месяца для 10 пострадавших провинций.