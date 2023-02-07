Атомная электростанция «‎Аккую»‎ на юге Турции не пострадала во время землетрясений, которые потрясли регион 6 февраля. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление руководства проектной компании АЭС.

«‎Специалисты Аккую Нуклеар провели оперативный осмотр всех сооружаемых зданий, строений, башенных кранов, строительных лесов и других конструкций на предмет отклонений и разрушений. По результатам проверки повреждений не выявлено. Строительно-монтажные работы продолжаются»‎, — сообщили в компании.

Директор АО «‎‎Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева сообщила, что отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийных центров компании сотрудничает с турецким управлением по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и готовится направить технику и персонал для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

По словам Зотеевой, в районе Мерсина, где возводится АЭС, землетрясение ощущалось магнитудой около 3. От площадки станции до эпицентра толчков не менее 220 км.

Представитель «‎Аккую Нуклеар»‎ также подчеркнула: аварийные подразделения АЭС взаимодействуют с государственными отрядами гражданской обороны и спасателями — они готовятся отправить технику и личный состав в регион.

АЭС «А‎‎ккую» — первая атомная электростанция Турции. На ней будет четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока — 1 200 МВт. Проект рассчитан на максимальное расчетное землетрясение магнитудой до 9 баллов.

По данным «‎‎Карты землетрясений Турции» Министерства строительства Турции, площадка АЭС «‎‎Аккую» находится в сейсмической зоне пятой степени — самой безопасной по классификации зон землетрясений. Больших и разрушительных землетрясений в 50-километровой зоне вокруг площадки АЭС не наблюдалось.

Во время строительства АЭС ведется регулярный мониторинг сейсмической активности. Две сейсмостанции расположены на самой площадке, еще 12 размещены в зоне 40 км от нее.