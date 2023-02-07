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Поисково-спасательная операция на юго-востоке Турции продолжается
Поисково-спасательная операция на юго-востоке Турции не прекращается ни на минуту. По последним данным, из-под завалов удалось извлечь более 8 тысяч человек. Число жертв двух сильнейших землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 3549 человек, ранения получили свыше 22 тысячи. Стихия разрушила более 5 тысяч сооружений. #trtнарусском #турция #землетрясение #спасательнаяоперация
спасатели / Others
7 февраля 2023 г.
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