Поисково-спасательная операция на юго-востоке Турции продолжается

Поисково-спасательная операция на юго-востоке Турции не прекращается ни на минуту. По последним данным, из-под завалов удалось извлечь более 8 тысяч человек. Число жертв двух сильнейших землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 3549 человек, ранения получили свыше 22 тысячи. Стихия разрушила более 5 тысяч сооружений. #trtнарусском #турция #землетрясение #спасательнаяоперация