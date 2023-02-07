Турки массово сдают кровь для пострадавших от землетрясения

Длинные очереди образовались в центрах сдачи крови Турецкого Общества Красного Полумесяца в Стамбуле, Анкаре, провинциях Эрзурум, Эрзинджан, Агры, Ардахан и Карс. Тысячи добровольцев хотят помочь пострадавшим в зоне бедствия. Число жертв двух сильнейших землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 3432 человек, ранения получили свыше 20 тысяч. #trtнарусском #турцияquake #турция #доноры #помощь #землетрясение #тртнарусском #trtrussian #turkeyquake #shorts