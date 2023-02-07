ПОЛИТИКА
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Турки массово сдают кровь для пострадавших от землетрясения
Длинные очереди образовались в центрах сдачи крови Турецкого Общества Красного Полумесяца в Стамбуле, Анкаре, провинциях Эрзурум, Эрзинджан, Агры, Ардахан и Карс. Тысячи добровольцев хотят помочь пострадавшим в зоне бедствия. Число жертв двух сильнейших землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 3432 человек, ранения получили свыше 20 тысяч. #trtнарусском #турцияquake #турция #доноры #помощь #землетрясение #тртнарусском #trtrussian #turkeyquake #shorts
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7 февраля 2023 г.
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