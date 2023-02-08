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Жертвами землетрясения в Сирии стали 1932 человек
По меньшей мере 1932 человек погибли и 3700 получили ранения в Сирии в результате двух сильнейших землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции. Пострадали в основном северные провинции страны — Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, где находятся миллионы перемещенных лиц. Сотни человек до сих пор под завалами. #идлиб #сирия #землетрясение #TurkiyeQuake #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts
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8 февраля 2023 г.
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