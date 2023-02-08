Давний миф о том, что животные могут предсказывать землетрясения, еще предстоит подкрепить научными рассуждениями. Многочисленные рассказы очевидцев показывают, что животные вели себя странно за несколько часов или дней до того, как происходили землетрясения.

Как пишет TRT World, еще в Древней Греции за несколько дней до разрушительного землетрясения 373 г. до н.э. люди заметили, как крысы, ласки, змеи и многоножки мигрируют из своих жилищ.

Подобные истории появились и в последнее время. Некоторые говорят, что даже рыбы и птицы демонстрируют необычное поведение перед сейсмической активностью.

Эти истории вызвали интерес у исследователей, которые используют новейшие технологии, чтобы следить за различными животными, которые, как говорят, заранее предсказывают землетрясения.

Научное исследование

Мартин Викельски из Института поведения животных им. Планка в ФРГ провел масштабное исследование того, как меняется поведение животных за несколько дней до землетрясения.

Викельски установил датчики на шести коровах, пяти овцах и двух собаках в сейсмически активной области северной Италии. Ученый наблюдал за животными в течение нескольких месяцев до и во время серии землетрясений, обрушившихся на регион.

Профессор и его команда исследователей собрали данные, которые выявили изменение поведения животных на ферме за 20 часов до землетрясения. Они показали необычно продолжительное время активности — животные были на 50% активнее по сравнению с предыдущими днями. С помощью серии расчетов исследователи правильно предсказали землетрясение магнитудой выше 4,0. Используя тот же метод, они предсказали семь из восьми сильных землетрясений.

Американский геолог Джозеф Л. Киршвинк объяснил это явление в научном журнале в 2000 году, заявив, что многие животные могут ощущать P-волну за секунды до удара S-волны. Р-волны могут проходить через жидкости, твердые тела и газы — тогда как S-волны проходят только через твердые тела. Небольшое количество людей может ощущать меньшую P-волну, которая быстрее всего распространяется от очага землетрясения и приходит раньше большей S-волны.

Исследование Киршвинка поднимает важный вопрос: возможно ли, что животные выработали генетическую склонность предсказывать землетрясения и сохранили эту способность несмотря на различную степень сейсмической активности?

Естественный инстинкт всех животных состоит в том, чтобы либо защищаться от хищников, либо избегать надвигающихся опасностей, которые они не могут предотвратить. Существующий генетический состав позволяет широкому кругу позвоночных отмечать поведение «раннего предупреждения» для других типов событий. Возможно, что некоторые животные трансформировали эту систему для предсказания сейсмических воздействий, чтобы иметь возможность вовремя укрыться.

Противоречие

Однако научное сообщество еще не пришло к единому мнению относительно животных, предсказывающих землетрясения.

Профессор зоологии и старший биолог Лаборатории экологии Университета Джорджии Уит Гиббонс заявил The Gadsden Times, что выжившие должны благодарить ученых, проводящих мониторинг сейсмических волн в земной коре, «а не за странное поведение животных».

Но обзор 180 публикаций, сообщающих о 700 записях об аномальном или необычном поведении животных, так или иначе предсказавших 160 землетрясений, указывает на значительную корреляцию между этим поведением и сейсмической активностью.

Хотя сейсмологам и ученым еще предстоит найти последовательную схему использования этой реакции животных в качестве одного из инструментов для прогнозирования крупных землетрясений, дополнительные исследования этого явления могут привести к желаемым результатам.