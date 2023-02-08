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В Шанлыурфе спустя 53 часа после землетрясения спасли годовалого ребенка
В Шанлыурфе спустя 53 часа после землетрясения из-под обломков разрушенного дома спасатели достали годовалого ребенка. По последним данным, стихия унесла жизни 7 108 человек, 40 910 получили ранения. На юго-востоке страны поисково-спасательная операция продолжается. Там сейчас работают 96 770 специалистов из Турции и других стран. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #шанлыурфа #ребенок #спасение #shorts #трт #новости
ребенок / Others
8 февраля 2023 г.
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