В Шанлыурфе спустя 53 часа после землетрясения спасли годовалого ребенка

В Шанлыурфе спустя 53 часа после землетрясения из-под обломков разрушенного дома спасатели достали годовалого ребенка. По последним данным, стихия унесла жизни 7 108 человек, 40 910 получили ранения. На юго-востоке страны поисково-спасательная операция продолжается. Там сейчас работают 96 770 специалистов из Турции и других стран. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #шанлыурфа #ребенок #спасение #shorts #трт #новости