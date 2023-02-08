Турецкие спасатели продолжают разборы завалов в 10 провинциях на юге республики, наиболее пострадавших от землетрясений 6 февраля. По данным агентства «‎Анадолу»‎, в зоне стихийного бедствия работают свыше 25 тыс. спасателей Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), а также 23 тыс. сотрудников жандармерии, полиции и береговой охраны Турции.

Помощь идет со всей страны

Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines (THY) сделал бесплатными все рейсы из пострадавших регионов страны: это провинции Адана, Адыяман, Газиантеп, Кайсери, Диярбакыр, Шанлыурфа, Малатья, Элязыг, Кахраманмараш.

Свыше 11780 добровольцев прибыли в аэропорты по всей Турции, чтобы отправиться в зону землетрясения по приглашению AFAD, заявил генеральный директор Turkish Airlines Билал Экши. Авиакомпания доставила волонтеров в зону бедствия, в общей сложности совершив 80 рейсов в одно только утро 7 февраля.

Компании и бизнес-ассоциации Турции также не остались в стороне. Турецкий бизнес пообещал прислать строительную технику, сборные контейнеры, генераторы, краны и грузоподъемные механизмы. Это одна из самых необходимых сейчас потребностей — в регионе рухнуло свыше 6 тыс. зданий, сотни людей по-прежнему находятся под завалами, а температура колеблется на уровне ниже нуля. Наиболее критичными для поисков людей под завалами считаются первые 72 часа после катастрофы.

Чтобы ускорить работу, Kalyon Holding, один из ведущих конгломератов Турции, заявил, что отправил в регион 82 грузовика, 10 кранов, 40 экскаваторов, семь телескопических вилочных погрузчиков, бензовозы, а также мобилизовал большую группу инженеров и другого персонала.

Ассоциация инвестиционных компаний в сфере недвижимости (GYODER) заявила, что отправит в пострадавшие провинции стройтехнику, сборные контейнеры и генераторы.

Вместе для спасения

К турецким спасательным бригадам с каждым днем присоединяется все больше зарубежных коллег. По оценке главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу, в Республику уже прибыли не менее 3319 сотрудников поисково-спасательных служб из 36 государств. Министр уточнил: это число будет расти в ближайшие дни, так как все больше стран планируют направить больше экспертов и сотрудников для участия в разборе завалов и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Азербайджан был первой страной, отправившей спасателей в Турцию сразу после того, как Анкара объявила предупреждение 4-го уровня — оно включало призыв к международной помощи в пострадавших от землетрясения районах.

Как пишет TRT World, более 400 азербайджанских военнослужащих участвуют в поисково-спасательных работах на юге Турции.

США направили в регион бедствия поисково-спасательный отряд, куда вошли более 160 специалистов. Самолет с командой спасателей приземлился на авиабазе Инджирлик в провинции Адана. Американские эксперты уже прибыли к месту катастрофы, чтобы объединить усилия с турецкими коллегами для поиска выживших.

Мексика направила в Турцию 145 спасателей, а также группу поисково-спасательных собак, чтобы помочь найти выживших под руинами. По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, 7 февраля не менее 16 собак вместе со своими дрессировщиками вылетели в Турцию.

Мексиканские поисково-спасательные собаки стали символом стойкости страны после землетрясения в Мехико в 2017 году — тогда погибли нескольких сотен человек.

Сальвадор также заявил, что направит более 100 специалистов для оказания помощи Турции.

В южные турецкие провинции уже прибыли свыше 1200 сотрудников Механизма гражданской защиты Евросоюза, заявили в Еврокомиссии.

Согласно сообщению ведомства, 30 поисково-спасательных групп и медицинского персонала из 21 страны Европы, включая Черногорию и Албанию, уже отправлены или готовятся к отправке в Турцию. Еврокомиссия также направит в зону бедствия 79 поисково-спасательных собак.

Греция также направила команду из 21 спасателя. 7 февраля группе греческих спасателей удалось извлечь из-под завалов шестилетнюю девочку в Хатае. Однако ее младшая сестра не выжила.

Испания также направила профессиональную команду из 90 человек, чтобы помочь Турции.

Франция направила 139 спасателей, Австрия — 105, Швейцария — 80, Мальта — 32, Болгария — 59, Косово — 30, Венгрия — 101, Хорватия — 40, Босния и Герцеговина — 17, Сербия — 27 и Албания — 53.

«Великобритания направляет в Турцию команду из 77 специалистов по поиску и спасению, современное оборудование и поисковых собак. Это жизненно важная поддержка, которая поможет найти выживших после землетрясений», — заявили в МИД Соединенного королевства.

НАТО объявило, что более 1400 сотрудников аварийно-спасательных служб из более чем 20 союзников и партнеров альянса отправились на помощь Турции.

МЧС России направила в регион катастрофы 147 специалистов. Также 55 спасателей направила Молдова, 76 — Польша, 68 — Чехия. Еще 41 эксперта прислал Казахстан, также 60 спасателей прибыли из Грузии, Украина отправила команду из 87 человек.

Китай направил поисково-спасательную команду из 82 человек, а также 20 тонн медицинских и других гуманитарных грузов и оборудования. Пекин также отправил в зону бедствия четырех поисково-спасательных собак. Все спасательные бригады уже приземлилась в аэропорту Аданы и направились в пострадавшие районы.

Иран отправил на помощь Турции команду из 10 человек, Япония — 18, Малайзия — 75, Индия и Пакистан — по 50 человек, Тайвань — 40 человек. Южная Корея объявила, что планирует отправить на помощь пострадавшим районам Турции около 110 спасателей.

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) объявила, что в города, пострадавшие от землетрясения, направлена команда из 200 человек.

Из двух самолетов, которые на помощь Турции направляет Израиль, основной экипаж из 167 человек уже приземлился в Адане. Ливан заявил, что отправит в регион бедствия 72 спасателя, а Ливия — 55 человек.

Сообщения о солидарности и поддержке Турции продолжают поступать со всех уголков мира. Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Кахраманмараше на юге Турции. В зоне бедствия сразу 10 провинций юга страны.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений уже превысило 6 тыс. человек, эти цифры постоянно увеличиваются, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. В Сирии катастрофа привела к гибели свыше 2400 человек, почти 4 тыс. ранены. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги приспущены по всей территории страны и в диппредставительствах за рубежом. 7 февраля президент Эрдоган объявил о чрезвычайном положении на ближайшие три месяца для 10 пострадавших провинций. Президент уточнил, что правительство принимает экстренные меры для выделения пострадавшим районам гуманитарной и финансовой помощи, на эти цели уже выделено $5,3 млрд.