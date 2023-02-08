США вместе с партнерами готовятся отправить помощь пострадавшей от землетрясения Сирии, однако по-прежнему решительно выступают против любых форм сотрудничества с режимом Башара Асада. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит TRT World.

Госсекретарь также заявил, что США рассчитывают направить дополнительную помощь Турции — ранее Штаты уже прислали в страну две спасательные группы, они прибыли на авиабазу Инджирлик и уже начали совместно с турецкими коллегами работы по разбору завалов и поиску пострадавших.

«В самой Сирии у нас есть гуманитарные партнеры, финансируемые США, которые координируют спасательную помощь», — отметил Блинкен. — «Мы стремимся предоставить эту помощь, чтобы помочь людям в Сирии оправиться от этой катастрофы — точно так же, как мы были ведущим гуманитарным донором сирийцев с начала войны в этой стране».

При этом госсекретарь подчеркнул: «‎эти средства, конечно же, идут сирийскому народу, а не режиму. Это не изменится».

Тем самым Блинкен констатировал приверженность США многолетней политике отказа от нормализации отношений с Дамаском. Также Вашингтон не станет оказывать какую-либо прямую помощь в восстановлении Сирии, памятуя о нарушениях прав человека за почти 12 лет гражданской войны.

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Стивен Аллен сообщил, большая часть разрушений приходится на неподконтрольные Дамаску территории на севере Сирии. По словам Аллена, USAID переориентирует потоки помощи в регионе и сосредоточится на спасательных операциях и других неотложных потребностях, включая предоставление жилья и еды.

«Сейчас на северо-западе Сирии осуществляется весь спектр гуманитарной помощи», — заключил Аллен.

Неправительственная организация гражданской обороны Сирии «Белые каски» 6 февраля объявила весь северо-запад страны «зоной бедствия» и назвала ситуацию в регионе «катастрофической» из-за обрушения зданий и десятков смертей, уточняет агентство «‎Анадолу»‎.

«Белые каски» обратились к мировому сообществу за срочной помощью «в условиях нехватки возможностей и услуг, нехватки укрытий, а также штормовой и морозной погоды».

Организация также призвала к усилению давления на сирийский режим и его союзников, «чтобы гарантировать, что они не будут атаковать районы, пострадавшие от землетрясения».

Как пишет «‎Анадолу»‎, ООН выделит $25 млн Турции и Сирии для преодоления последствий разрушительных землетрясений, унесших жизни тысячи человек.

«Группы ООН по оценке и координации стихийных бедствий сегодня находятся в Адане, а завтра мобилизуются в Газиантеп для поддержки городских поисково-спасательных групп Турции», — сказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. — «В число пострадавших от стихийного бедствия входят многие тысячи беженцев из Сирии, а также общины, которые щедро принимали их в течение почти 12 лет».

По словам Дюжаррика, сирийские беженцы составляют более 1,7 млн из 15 миллионов человек, проживающих в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений в Турции.