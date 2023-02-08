ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция мобилизовалась для устранения последствий землетрясения
Государство задействовало все ресурсы для устранения последствий землетрясения в 10 провинциях Турции. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Кахраманмараш — эпицентр стихии. По словам президента, людям, которые потеряли жилье, государство в течение года предоставит новые квартиры. А пока жители из зоны бедствия смогут разместиться в отелях Антальи, Аланьи и Мерсина. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #эрдоган #президенттурции #кахраманмараш #мобилизация #тртнарусском #trtrussian
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8 февраля 2023 г.
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