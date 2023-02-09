Авиакомпания Turkish Airlines (Türk Hava Yolları, THY) готовит дополнительные рейсы в затронутые землетрясением районы Турции для доставки в регион спасателей и добровольцев. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на официальное заявление пресс-службы THY.

Помимо этого национальный перевозчик Турции предоставит возможность бесплатного возвращения или изменения билетов для граждан, направляющихся в пострадавшие от удара стихии провинции.

Самолеты THY уже выполнили свыше 230 рейсов в зону бедствия на юго-востоке Турции, цитирует «‎Анадолу»‎ председателя правления THY Ахмета Болата. По его словам, на данный момент в зоны землетрясения доставлено 17435 человек — это спасатели и добровольцы по оказанию помощи.

Волонтеры продолжают прибывать в турецкие аэропорты для отправки в зону землетрясения по приглашению Агентства по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции. Авиакомпания доставляет добровольцев в Адану, Газиантеп, Адыяман и Урфу.

Болат призвал граждан, приезжающих в аэропорты по линии AFAD, не порождать хаос и очереди. «Толпа ограничивает наши операции», отметил представитель THY.

«‎Мы будем работать, пока не перевезем всех»‎

Ахмет Болат также отметил: Turkish Airlines создала кризисный отдел для изучения землетрясений в оперативном центре.

«Наши друзья здесь будут продолжать свою работу, пока мы не перевезем всех жертв землетрясения, ожидающих рейсы в зонах эвакуации, в Стамбул или Анкару», — уточнил председатель правления компании.

Болат подчеркнул: всего 6 и 7 февраля THY выполнила 238 рейсов в города, находящиеся в зоне землетрясения. Из них 89 рейсов с гуманитарной помощью. По его оценке, авиакомпания бесплатно перевезла свыше 18 460 человек из аэропортов в зоне стихийного бедствия.

«‎‎Мы получаем запросы и используем все самолеты, которые у нас есть, для выполнения этих запросов до тех пор, пока в регионе продолжаются поисково-спасательные работы», — добавил Болат.

Для эвакуации пострадавших в районе землетрясения были мобилизованы все средства, уточнил представитель национального перевозчика.

«Мы сначала снизили плату за перевозку людей из пострадавших районов до 100 TL ($5,3), а затем и вовсе сделали рейсы бесплатными. Мы старались собирать наших пассажиров через оповещения системы бронирования, чтобы не создавать очереди в аэропортах, — подчеркнул Болат. — Я хочу сказать нашим людям, которые ждут в аэропорту: мы все здесь работаем день и ночь, пусть спокойно ждут. Мы отдаем приоритет пожилым людям и тем, у кого есть дети».

‎Также, по словам Болата, авиакомпания приняла меры в отношении пассажиров, которые ждут рейсы в Кахраманмараше.

«‎На 8 февраля у нас запланировано около 240 рейсов. Дефицита самолетов у нас нет. Мы переключаем на это направление наши внутренние и международные рейсы‎»‎, — уточнил председатель правления турецкого авиаперевозчика.

Авиакомпания планирует доставить 1300 тонн грузов

Подразделение THY, выполняющее грузовые перевозки, Turkish Cargo работает на полную мощность для доставки в регион необходимого оборудования и транспорта, сообщил Ахмет Болат.

По его словам, авиакомпания уже направила в пострадавшие районы 11 грузовых самолетов и перевезла 850 тонн гуманитарных грузов. На очереди еще 11 грузовых рейсов.

«‎В основном самолеты летят в Адану и Инджирлик. Общий объем грузов, которые мы планируем доставить — 1300 тонн. Теперь мы сосредоточимся на доставке палаток и одеял. Мы перевезли почти 2500 палаток, 40 тысяч одеял и спальных мешков‎»‎, — отметил Болат.

«THY — это авиакомпания, созданная для турецкого народа. В этом отношении мы не рассчитываем затраты. Мы также общаемся с другими авиакомпаниями. Их самолеты доступны. Мы покупаем их, заправляем их топливом и вводим в эксплуатацию для помощи пострадавшим», — подчеркнул председатель правления Turkish Airlines.

Как пишет «‎Анадолу»‎, администрация президента Турции выделила 2 самолета для участия в спасательных операциях на юге страны. Воздушные суда, по указанию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, планируется задействовать для перевозки поисково-спасательных групп и медицинских бригад. Самолеты уже вылетели в провинции Адыяман и Кахраманмараш.

На правительственных бортах в зону землетрясения отправились хирурги различной специализации, ортопеды, акушеры, медсестры и сотрудники AFAD при правительстве Турции, уточняет «‎Анадолу»‎.