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В Искендеруне пострадавших размещают в кафе и торговых центрах
В Искендеруне в результате землетрясения тысячи людей остались без крова. Кроме того, поднялся уровень моря, вследствие чего в прибрежной зоне затопило улицы. Муниципалитет оборудовал пункты обогрева и разместил пострадавших на территории кафе, школ и торговых центров. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #Искендерун #exclusive #эксклюзив #Турция #землетрясение #ПунктыОбогрева #тртнарусском #trtrussian #shorts
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9 февраля 2023 г.
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