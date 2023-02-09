В Искендеруне пострадавших размещают в кафе и торговых центрах

В Искендеруне в результате землетрясения тысячи людей остались без крова. Кроме того, поднялся уровень моря, вследствие чего в прибрежной зоне затопило улицы. Муниципалитет оборудовал пункты обогрева и разместил пострадавших на территории кафе, школ и торговых центров. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #Искендерун #exclusive #эксклюзив #Турция #землетрясение #ПунктыОбогрева #тртнарусском #trtrussian #shorts