Землетрясение 6 февраля стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда толчки такой же силы унесли жизни 30 тыс. человек. Землетрясения такой силы случаются редко, в среднем менее пяти раз в год в любой точке мира. За последние 25 лет в Турции произошло семь землетрясений магнитудой 7,0 и выше, но самым мощным из них стало случившееся 6 февраля.

23:00, 23 февраля

Пострадавшим от землетрясений обеспечено бесплатное проживание и питание в гостевых домах и социальных объектах, принадлежащих государственными учреждениями. Это следует из указа президента Турции, опубликованного в официальном вестнике страны.

Более 20 тыс. человек, пострадавших от землетрясений, были трудоустроены, сказал министр труда и социального обеспечения Турции Ведат Билгин. По его словам, в рамках Программы общественных пособий (TYP) на это было выделено 1,5 млрд лир ($79,5 млн).

Минсельхоз Турции беспрерывно контролирует продукты питания, поступающие в пострадавшие от землетрясений провинции Хатай и Кахраманмараш. За это время было порядка 4,2 тыс. проверок производства хлеба, около 2,7 тыс. проверок мест приготовления еды и 1,8 тыс. — пунктов раздачи продуктов и в палаточных городках. Помимо этого, при координации AFAD в регионе по многим направлениям работают 13,6 тыс. сотрудников министерства, задействовано порядка 4,7 тыс. техники.

11:05, 23 февраля

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу: уровень разрушений от землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составляет 75-80%. Общее число жертв увеличилось до 43 556 человек.

10:00, 23 февраля

Обломки зданий, разрушенных после землетрясений в Турции, будут вывезены в места, где не будут представлять угрозу окружающей среды. Об этом заявили в Министерстве окружающей среды, урбанизации и изменения климата. Каждый этап вывоза мусора будет проходить под контролем полиции.

19:00, 22 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган посетили пострадавших от землетрясений, которые проходят лечение в больнице в Анкаре. В том числе они навестили 17-летнюю Алейну Олмез, которая была спасена из-под обломков спустя 248 часов после бедствия.

12:35, 22 февраля

Глава нацобороны Турции Хулуси Акар посетил палаточный городок и школу, построенные военнослужащими в пострадавшей от землетрясения провинции Хатай. Он пообщался с школьниками и отметил важность продолжения образовательного процесса для будущего страны.

12:00, 22 февраля

В пострадавших от землетрясений регионах Турции заработала временная мера поддержки работников. В 11 провинциях введен запрет на увольнения, а работодатели, чьи компании были повреждены, получат денежную поддержку для частичного покрытия зарплаты сотрудников. 7 февраля парламент Турции ввел в регионе режим ЧП на 3 месяца по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Некоторые товары и услуги Минсельхоза Турции в 11 пострадавших от землетрясений провинциях будут предоставляться бесплатно. Соответствующий указ президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана опубликован в официальном вестнике страны Resmi Gazete.

10:05, 22 февраля

Флагманский перевозчик Турции Turkish Airlines с 6 февраля эвакуировал из пострадавших от землетрясений регионов страны порядка 300 тыс. жителей. Компания организовала в зоны бедствия 1646 рейсов.

В пострадавших от землетрясений регионах установлено 300 809 палаток, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

16:05, 21 февраля

В зоне бедствия проведена оценка состояния 1 млн 123 тыс. построек. «139 тыс. домов разрушены либо серьезно повреждены и требуют экстренного сноса», - отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Координационном центре AFAD в провинции Османийе.

В палатках остаются 865 тыс. граждан Турции. В контейнерных домах размещены 23 500 жителей зоны бедствия. В течении года планируем обеспечить всех новым жильем, сообщил Эрдоган. Планируем в течение года восстановить не только города, но и сёла в зоне бедствия: в провинциях будут отстроены 70 тыс. сельских домов, отметил он.

Ответственность понесет каждый причастный к ошибкам и недочетам, повлекшим за собой гибель людей в зоне землетрясения, заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент отметил, что новые жилые объекты, которые планируется построить в зоне бедствия, будут соответствовать принципам «горизонтальной архитектуры», не превышая три-четыре этажа.

15:48, 21 февраля

С первого дня землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше государство оказывает посильную поддержку жителям 11 провинций зоны бедствия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Координационном центре AFAD в провинции Османийе.

15:47, 21 февраля

Состоянию плотин в провинции Хатай после новых землетрясений ничего не угрожает. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.

15:15, 21 февраля

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил украинского депутата и лидера крымскотатарского народа Мустафу Кырымоглу (Джемилев), который посетил Анкару после землетрясения на юго-востоке страны.

13:54, 21 февраля

В пострадавших от землетрясений регионах установлено 300 809 палаток, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

13:50, 21 февраля

Глава Управления коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун после двух новых землетрясений в Хатае призвал не доверять контенту соцсетей, не подтвержденному по официальным каналам. В своем сообщении в Twitter чиновник отметил, что после двух последовательных землетрясений в Хатае снова были предприняты некоторые преднамеренные действия по дезинформации. Подобные действия призваны оказать негативное влияние на процесс борьбы со стихийными бедствиями, заявил Алтун. Он отметил, что за любым контентом, препятствующим работе госучреждений по устранению последствий разрушительных землетрясений, а также по фактам распространения недостоверных сообщений, вызывающих панику у граждан и приводящих общество в замешательство, внимательно следят соответствующие службы безопасности.

12:18, 21 февраля

AFAD: после нового землетрясения в Турции с эпицентром в Хатае зафиксировано 90 афтершоков. Магнитуда самого сильного повторного толчка — 5,8 баллов.

11:22, 21 февраля

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 294 человека получили ранения, 18 из них - серьезные, шесть. человек погибли в результате новых землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8, которые произошли вечером 20 февраля в Хатае.

10:37, 21 февраля

В результате последних землетрясений в турецкой провинции Хатай погибли 3 человека, 213 человек госпитализированы, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

После землетрясения силой 6,4 балла эпицентром в районе Дефне провинции Хатай последовало около 20 афтершоков, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

15:07, 20 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в южную провинцию Хатай, которая пострадала от разрушительных землетрясений 6 февраля. Президент вылетел в зону бедствия из Анкары после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Из Хатая президент планирует направится в провинцию Кахраманмараш, на территории которой располагались эпицентры подземных толчков.

10:50, 20 февраля

В палаточном городке, развернутом в Кахраманмараше военными 7-й бригады коммандос Турции, проживают 3200 пострадавших от землетрясений. Командование бригады оперативно закупило 510 палаток у AFAD и Красного Полумесяца и передало их для размещения горожан.

10:47, 20 февраля

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа навестил в провинции Хатай раненых при землетрясениях граждан. В ходе визита в государственную больницу Рейханлы он побеседовал с медиками, выразив им огромную благодарность за быстрое реагирование, оперативность и самоотдачу во время ЧС.

20:53, 19 февраля

Число афтершоков землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше увеличилось до 6 040, магнитуда одного из них достигла 6,6, сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

20:50, 19 февраля

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили провинцию Хатай, пострадавшую от землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше

14:00, 19 февраля

Поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения провинциях Турции завершены везде, кроме Кахраманмараша и Хатая, сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD). Число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 40 689 человек.

13:40, 18 февраля

В рамках телевизионного марафона «Турция — единое сердце», прошедшего на восьми телеканалах страны в прямом эфире, собрали более 6 миллиардов долларов для пострадавших в результате землетрясения. Стихия вызвала многочисленные разрушения в одиннадцати провинциях и унесла жизни более 36 тысяч человек. За время марафона на горячие телефоны пришло свыше 9 миллионов SMS-сообщений о пожертвовании.

13:34, 18 февраля

В пострадавших от землетрясений провинциях сокращается число участков, которые требуют проведения поисково-спасательных работ. Их уже меньше 200. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

10:47, 17 февраля

26-летний Мехмет Али Шакироглу и 34-летний Мустафа Авчи спасены из-под обломков в районе Одабашы города Антакья через 261 час после землетрясения. Спасательная бригада, разбирающая завалы на улице Одабашы в Антакье, добралась до двух граждан, зажатых между плитами разрушенного дома. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

10:46, 17 февраля

AFAD: в результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 38 тысяч 44 человека.

16:30, 16 февраля

17-летнюю жительницу Кахраманмараша Алейну Олмез спасли на 248-й час после землетрясения из-под завалов жилой постройки в квартале Каябашы в юго-восточной турецкой провинции Хатай. Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются уже 11-й день.

11:30, 16 февраля

Число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 36 187 человек, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

11:24, 16 февраля

Власти Турции арестовали 15 из 39 подозреваемых в проявлении халатности при строительстве зданий, обрушившихся в провинции Диярбакыр во время землетрясений.

11:10, 16 февраля

Турция благодарна 101 стране, оказавшей поддержку после землетрясений, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

10:13, 16 февраля

В ходе кампании «Турция - единое сердце» по оказанию помощи пострадавшим при землетрясении собрано более 115,1 млрд лир.

Наша нация еще раз продемонстрирует свое великодушие цифрой, которая побьет рекорд всех времен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, позвонив в студию, где проходил прямой эфир с участием радио- и телекомпаний из Турции, ТРСК и Азербайджана в рамках программы помощи «Турция - единое сердце». Как пишет Anadolu, только за полтора часа с момента старта кампании было собрано 92 млрд 900 млн лир. Собранные средства перечисляются на счета AFAD и Общества Красного Полумесяца.

15:51, 15 февраля

Вслед за двумя разрушительными землетрясениями 6 февраля в Турции было зафиксировано 3 858 подземных толчков меньшей магнитуды, сообщает Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

13:52, 15 февраля

Фонд американской метал-группы Metallica пожертвовал $250 тыс. на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.

13:50, 15 февраля

Армения выразила солидарность и протянула руку помощи Турции на фоне землетрясения, за что мы благодарны Еревану, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция борется с дезинформацией, манипулированием и управлением восприятием в период стихийных бедствий и кризисов, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. В письме, направленном Исламской конференции министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС), Алтун призвал министров информации государств-членов ОИС поддержать усилия Турции по борьбе с дезинформацией и информированию общественности. «Мы считаем, что ваша поддержка станет важным признаком солидарности и единства, проявленных исламским миром в трудные времена», - отметил Фахреттин Алтун.

10:41, 15 февраля

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 35 418 человек, 105 505 получили ранения, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина.

14:02, 14 февраля

Число погибших в Турции в результате землетрясений выросло до 31 974, сообщает AFAD.

13:38, 14 февраля

Из-под завалов в зоне бедствия спасены более 81 тыс. граждан Турции, часть из которых уже выписана из больниц, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент также выразил глубокую признательность всем дружественным странам, направившим спасателей в зону бедствия, а также организовавшим сбор помощи.

11:26, 14 февраля

14 февраля заседание кабмина Турции пройдет в здании головного офиса турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD) в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Члены правительства, которые находятся в зоне стихийного бедствия, примут участие в заседании в режиме видеоконференции. Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что заседание будет полностью посвящено ситуации затронутых землетрясением районах.

В районе Дулкадироглу провинции Кахраманмараш спустя 198 часов после землетрясения из-под завалов спасли двух братьев: 17-летнего Мухаммеда Энеса Йенинара и 21-летнего Баки Йенинара. Раненых госпитализировали.

23:21, 13 февраля

Еще один человек спасен спустя 183 часа после землетрясения. В турецкой провинции Хатай спасатели извлекли из-под завалов Хусейна Бербера. Мужчина провел под обломками почти восемь суток. Пострадавший госпитализирован.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31,6 тыс. человек.

23:00, 13 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди страны Эмине Эрдоган посетили пострадавших от землетрясений, доставленных в городскую больницу Башакшехир Чам и Сакура в Стамбуле.

15:30, 13 февраля

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез облетел на вертолёте город Османийе, также пострадавший от разрушительных землетрясений 6 февраля. Позже глава ведомства, побывавший накануне в районах Антакья, Арсуз, Искендерун и Белен южной провинции Хатай, ознакомился с масштабом разрушений в административном центре в провинции Османийе и принял участие в заседании Координационного центра, созданного в штабе командования местных сил жандармерии.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп посетил зону бедствия в провинциях Килис и Газиантеп, ознакомился с ходом поисково-спасательных работ и распределения гуманитарной помощи.

14:40, 13 февраля

Звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Альперен Шенгун из Houston Rocket и Омер Юртсевен из Miami Heat объявили 12 февраля, что проведут две отдельные кампании для сбора помощи жертвам разрушительных землетрясений в Турции.

12:17, 13 февраля

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643 человека, сообщает AFAD.

12:06, 13 февраля

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар и министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум посещают район Самандаг в провинции Хатай, пострадавшей от землетрясений. Министры были проинформированы о поисково-спасательных операциях в Координационном центре AFAD, а затем изучили работу на местах.

Поисково-спасательные работы на месте завалов 4 490 зданий в Кахраманмараше завершены, спасатели продолжают работы на месте 308 обрушившихся зданий, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, выступая в Координационном центре по стихийным бедствиям провинции Кахраманмараш.

11:16, 13 февраля

Государственное жилищное управление Турции (TOKİ) построило 133 759 домов в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения. По данным Anadolu, ни один из них не был поврежден во время подземных толчков.

11:15, 13 февраля

В секторе Газа прошла кампания по сдаче крови для пострадавших в результате землетрясений в Турции и Сирии. Жители эксклава также провели акцию с лозунгом «Наши братья в Турции и Сирии, ваша беда - наша беда, наша кровь - ваша кровь».

11:00, 13 февраля

ОАЭ отправили в Турцию 2115 палаток (каждая вмещает 16 человек), развертывание такого количества палаток позволит разместить более 33 тысяч пострадавших от землетрясений.

23:19, 12 февраля

Технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар заявил, что компания в сотрудничестве с AFAD пожертвовала 1 000 домов, чтобы удовлетворить потребности «братьев и сестер», пострадавших от стихийного бедствия.

22:38, 12 февраля

Бригады жандармерии установили в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш 1764 палатки для людей, пострадавших от разрушительных землетрясений. Всего в зоне бедствия задействованы 70 тыс. сотрудников полиции, 60 тыс. жандармов и 1000 сотрудников береговой охраны.

22:33, 12 февраля

В поисково-спасательной операции в Кахраманмараше участвуют 34 717 человек, заявил вице-президент Турции Фуат Октай в ходе выступления в штаб-квартире Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Афтершоки в Хатае продолжаются.

Также Фуат Октай отметил, что завершен процесс захоронения погибших граждан. По данным AFAD, на сегодняшний день от разрушительных землетрясений погибли свыше 29 тысяч человек.

12:33, 12 февраля

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани вылетел из Дохи в Турцию для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эмир Катара станет первым лидером, который посетит Турцию после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше.

12:31, 12 февраля

Силы безопасности Турции разыскивают более сотни подозреваемых в нарушении строительства домов, обрушившихся в результате землетрясения. «131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании. Ведутся поиски подозреваемых», — заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

12:00, 12 февраля

Авиабаза «Инджирлик» в турецкой Адане используется в качестве логистического центра для распределения гумпомощи, а также доставки поисково-спасательных команд в зону бедствия.

На авиабазу доставляют часть гуманитарной помощи, собранной со всех уголков Турции и из-за рубежа: палатки, одеяла, генераторы, обогреватели и продовольствие.

13:44, 11 февраля

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что более 25 тысяч военных находятся в зоне бедствия, и сообщил, что по созданному воздушному коридору 63 самолета ВВС перевезли 9 тысяч 780 специалистов и 625 тонн гуманитарного груза.

13:05, 11 февраля

Турецкие спасатели и добровольцы, а также поисковые команды с разных стран мира продолжают доставать живых людей из-под завалов, несмотря на то, что с момента мощных землетрясений и обрушения зданий в зоне бедствия прошло уже много времени. Так, в городе Антакья провинции Хатай на юге Турции спасатели спустя 122 часа после обрушения здания спасли из-под завалов двухлетнюю девочку. Сотрудники жандармерии, участвующие в поисково-спасательных операциях, услышали голос ребенка под завалом одного из домов по улице Гюнеш.

13:00, 11 февраля

КПП «Алиджан» на границе Турции с Арменией открылся впервые за 35 лет для поставок гумпомощи в зону землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше.

Гуманитарные грузы, собранные в Армении, на 5 грузовиках вместе с членами армянской делегации, проследовали через КПП в Турцию.

Армянскую делегацию встретили представители ВС и МЧС по турецкой провинции Ыгдыр и после оформления документов направили в зону бедствия.

11:16, 11 февраля

Число жертв разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше достигло 20 665 человек, сообщает Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

В ходе поисково-спасательных работ спасены 80 088 человек, из 10 провинций эвакуированы 92 697 граждан.

15:32, 10 февраля

Благодаря режиму ЧП будут решительно предотвращены любые преступления в зоне бедствия. Приоритет для правительства – спасение человеческих жизней. Ставить под вопрос искренность позиции властей по данному вопросу - недопустимо, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в провинцию Адыяман.

Жители зоны бедствия, не желающие оставаться в палаточных городках, будут обеспечены арендной платой за жилье сроком на год. Национальный авиаперевозчик страны (THY) бесплатно перевозит граждан из зоны бедствия и в обратном направлении, добавил президент Реджеп Тайип Эрдоган и отметил, что все соответствующие поручения уже розданы. Также он сообщил о подготовке правительственной программы по масштабному восстановлению провинций, пострадавших от разрушительных землетрясений.

Правительство готовится выплатить по 15 тыс. лир помощи каждой пострадавшей семье в зоне бедствия, заявил президент Эрдоган, подчеркнув значимость спланированных работ по оказанию помощи жителям зоны бедствия в ближайшие дни, недели и месяцы.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан к единству и сплоченности перед лицом последствий разрушительных землетрясения.

15:21, 10 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в провинцию Адыяман сообщил, что число жертв землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 18 991 человека.

Государство направило все усилия на устранение последствий разрушительных землетрясений, 76 тыс. жителей зоны бедствия эвакуированы в другие регионы страны, добавил президент Эрдоган.

14:07, 10 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь вылетел в зону бедствия - в провинцию Адыяман, которая в числе 10 других провинций пострадала от разрушительных землетрясений 6 февраля. Вслед за Адыяманом президент планирует посетить Малатью.

Ранее президент Эрдоган посетил город Кахраманмараш и район Пазарджин провинции Кахраманмараш, города Хатай и Искендерун провинции Хатай, а также провинции Адана, Газиантеп, Килис и Османийе, где ознакомился с ситуацией на местах и пообщался с жителями зоны землетрясений.

10:23, 10 февраля

Двое россиян, которых искали под завалами в турецком Хатае, обнаружены погибшими, сообщило МЧС РФ. По данным ведомства, речь идет о женщине и ребенке. Поиски остальных членов семьи продолжаются.

09:47, 10 февраля

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18 342, раненых 74 242, сообщает AFAD.

22:31, 9 февраля

Участие в процессе сбора помощи и устранении последствий бедствия оказывают сотни тысяч граждан. Команды и техника направлены в 10 провинций из всех регионов Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Парламент Турции одобрил решение о введении режима ЧП в десяти пострадавших от землетрясений провинциях страны, который вступил в силу с 8 февраля сроком на 90 дней.

22:30, 9 февраля

В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 17 134 человека, 70 347 получили ранения, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

17:09, 9 февраля

Число погибших из-за землетрясений в Турции возросло до 16 170, раненых — до 64 194, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

15:06, 9 февраля

Вице-президент Турции Октай заявил, что число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш возросло до 14 351, раненых — 63 794.

15:03, 9 февраля

Глава Управления коммуникаций при президенте Турции Фахреттин Алтун выразил опасения угрозе демократии и спокойствию в обществе от кампаний по дезинформации на фоне ЧС.

Он сообщил у себя в микроблоге, что накануне власти Турции провели плодотворную беседу с компанией Twitter.

Он поблагодарил представителей Twitter за их сотрудничество и обещание поддержать усилия Турции по борьбе с дезинформацией.

"Вчера турецкие официальные лица провели плодотворную беседу с Twitter. Мы благодарим Twitter за сотрудничество и обещание поддержать усилия Турции по борьбе с дезинформацией. Дезинформация — общий враг человечества, а также серьезная угроза демократии, социальному миру и национальной безопасности. Мы надеемся работать в более тесном сотрудничестве с Twitter в ближайшие дни и недели", — заявил Алтун.

14:55, 9 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в пострадавший от землетрясений Газиантеп заявил, что с момента катастрофы государство задействовало все ресурсы для устранения последствий масштабного бедствия. «Власти нацелены на обеспечение в течение года новым жильем всех граждан, лишившихся домов в зоне бедствия. Планируем построить 2-3-4 этажные дома», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что после сегодняшнего голосования в парламенте решение о режиме ЧП в 10 провинциях зоны бедствия вступит в силу. Это даст государству полномочия по борьбе с попытками искажения реалий зоны бедствия и коррупцией, указал он. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул недопустимость политизации темы последствий землетрясения.

С предыдущими материалами хроники ЧС с 6 февраля вы можете ознакомиться здесь.