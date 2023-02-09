Первая леди Турции Эмине Эрдоган посетила выживших после землетрясения детей, которые были доставлены в столичную больницу Этлик, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Как уточняет издание, 16 младенцев, которым не исполнилось и года, были доставлены из Кахраманмараша в Анкару на президентском самолете. Самому младшему из них 6 дней, а самому старшему — всего 2 месяца.

«Хорошее состояние здоровья 16 младенцев - жертв землетрясения, которые доставлены из Кахраманмараша в Анкару по указанию нашего президента на президентском самолете, освежило наши надежды. Они в надежных руках нашего государства‎‎, — написала Эмине Эрдоган после посещения клиники. — Я тоже буду следить за процессом. Желаю хороших новостей для всех наших детей, пострадавших от стихии, и желаю скорейшего выздоровления нашим пострадавшим младенцам».

«Группа детей, самому младшему из которых шесть дней от роду, а самому старшему два месяца, прошла обследования, их здоровью ничего не угрожает. Новорожденные, особенно преждевременно рожденные, находятся в реанимационном отделении для наблюдения/отслеживания. Некоторое время они побудут под пристальным присмотром», — указал главврач клиники доктор Бюлент Гюнгерер.

Он уточнил: проблем со здоровьем у двух младенцев, извлеченных из-под обломков, нет.

По его словам, клиника приняла свыше 200 пациентов по линии воздушной скорой помощи.

«‎Мы взяли на себя эту задачу как в Билькентской городской больнице, так и в клинике Этлик в Анкаре. Сейчас у нас более 1 тыс. пациентов из районов землетрясений. Восемь пациентов находятся под наблюдением на аппаратах искусственной вентиляции легких. Их состояние улучшается с каждым днем, надеюсь, что и с ним все будет хорошо», — уточнил доктор.

Реджеп Тайип Эрдоган 8 февраля посетил город Кахраманманраш и заявил: государство задействовало все рычаги и ресурсы для устранения последствий землетрясения в десяти провинциях Турции. Турецкий лидер также объявил, что правительство нацелено на предоставление в течение года жителям 10 пострадавших от землетрясения провинций новых квартир, так же, как было в зоне других бедствий.

Землетрясение 6 февраля магнитудой 7,7 стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда толчки такой же силы унесли жизни 30 тыс. человек. Стихийные бедствия такой силы случаются редко — в среднем менее пяти раз в год в любой точке мира. За последние 25 лет в Турции произошло семь землетрясений магнитудой 7,0 и выше, но самым мощным из них стало случившееся 6 февраля.