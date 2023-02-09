Турецкий Красный Полумесяц (Kızılay) удвоил ежедневное производство палаток после землетрясений на юге Турции, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Гендиректор отдела Kızılay по производству текстиля для палаток Омер Фарук Озгюн в беседе с изданием отметил: «После стихийного бедствия мы сразу же удвоили наши производственные мощности. В настоящее время мы работаем по принципу 24 часа, день и ночь»‎.

Озгюн отметил: в обычный период организация производила 200-250 палаток в день. Сейчас она поставляет 500 палаток в день и отправляет по 4-5 грузовиков в район бедствия ежедневно‎.

Отдел по производству текстиля и палаток на протяжении 70 лет производит аварийные палатки по заказу Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD). Производство палаток организовано в кампусе Etimesgut Турецкого Красного Полумесяца.

Озгюн также заявил, что Kızılay отправил в регион 15 тыс. палаток еще до землетрясений в рамках предыдущих планов, и объяснил технические детали изготовленной ими палатки.

«Это семейная палатка, она специально подготовлена для зимних условий. Ее площадь 16,5 кв. метров. Она состоит из ткани и войлока, благодаря чему появляется воздушная прослойка. Самая важная особенность нашей палатки в том, что она огнестойкая, водоотталкивающая и защищена от плесени. AFAD требует от нас этих условий‎»‎, — пояснил гендиректор палаточного производства Kızılay.

Он также отметил: у входа в разработанные гуманитарной организацией палатки имеется прихожая. «‎Семья может снять обувь и войти. Внутри есть жилое пространство, установлен обогреватель. При этом палатка спроектирована очень устойчивой к нагреву», — заключил Озгюн.