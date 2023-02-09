Жители западно-балканских стран Косово и Северной Македонии мобилизовались, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

В мечети Сейди Бей в городе Призрен, расположенном на юге Косово, местные прихожане собрали средства для поддержки своих турецких братьев. Муфтий Призренской провинции Бесим Бериша объявил, что за короткое время было собрано более €2 тыс. евро. Женщины пожертвовали свои серьги и кольца.

Собранную помощь община Призрена планирует в кратчайшие сроки доставить в пострадавшие районы Турции в координации с учреждениями и организациями республики в Косово.

Цветы перед консульством Турции

Неправительственные организации (НПО) в муниципалитетах Косово — в Призрене, Приштине и Мамуше — также организуют благотворительные кампании.

«Жители Косово мобилизованы, чтобы помочь Турции, как отправкой одежды, так и финансово. Мы собрали более 50 тыс. предметов одежды и смогли собрать большую сумму финансовой помощи», — сообщил президент некоммерческой косовской Ассоциации сопереживания Онур Ковач.

Жители Косово оставляют цветы перед Генконсульством Турции в Приштине в память о жертвах землетрясений.

Косовская народная ассамблея на утренних заседаниях почтила память погибших в ходе стихийного бедствия в Турции и Сирии минутой молчания.

Президент Косово Вьоса Османи также объявила в стране однодневный национальный траур в связи со смертельными землетрясениями.

Северная Македония

Турецкие студенты в Скопье, столице Северной Македонии, также начали кампанию по сбору гуманитарной помощи для жертв землетрясения в Турции.

Студенты установили на центральной площади Македонии палатки для сбора помощи и принимают предметы первой необходимости, такие как консервы, одеяла, одежду, подгузники и безалкогольные напитки. Аналогичный пункт открыли и на Старом турецком базаре в Скопье.

В исторической мечети Мустафы-паши в Скопье читали Коран и молились за пострадавших от стихийного бедствия.

Армия Северной Македонии направила в пострадавшие от землетрясения регионы Турции поисково-спасательную группу в составе 24 военнослужащих с двумя собаками.