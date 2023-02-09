Сотрудники Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) совместно с коллегами со всего мира продолжают разбор завалов в 10 пострадавших от удара стихии районах Турции. В регион направлено свыше 25 тыс. спасателей AFAD, а также 23 тыс. сотрудников жандармерии, полиции и береговой охраны Турции.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в провинцию Кахраманманраш, где находился эпицентр толчков, подчеркнул: государство задействовало все рычаги и ресурсы для устранения последствий землетрясения.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в пострадавших регионах страны развернуты 77 полевых госпиталей.

Как уточняет агентство «‎Анадолу»‎, спасатели из стран Ближнего Востока продолжают прибывать в аэропорт Аданы, чтобы присоединиться к турецким коллегам из AFAD для поиска людей под завалами и расчищения дорог для проезда спецтехники.

Израиль

Поисково-спасательная группа из Израиля 8 февраля спасла женщину, находившуюся под завалами в Кахраманмараше.

«Мы направлялись к поврежденному участку, когда нам позвонили местные жители и сказали, что слышали звуки, доносящиеся из-под завалов. Мы начали сложную спасательную операцию, которая длилась четыре с половиной часа… и спасли 23-летнюю женщину в добром здравии, только с переломом таза», — сказал командир одной из израильских бригад спасателей Матан Шнайдер.

В сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте посольства Израиля в Анкаре, говорится, что израильские бригады в общей сложности спасли из-под завалов четырех человек, включая детей.

Общая численность групп помощи, прибывших в Турцию из Израиля, превысила 450 человек.

Ливан

Ливанский Красный Крест сообщил в своем Твиттере, что 8 февраля группа ливанских спасателей вызволила из-под завалов мать и дочь, которые провели под бетонной плитой свыше 48 часов.

Министр окружающей среды Ливана Насир Ясин уточнил, что Бейрут дополнительно направит в Турцию команду из 72 человек для поддержки поисково-спасательных работ.

Алжир

Алжирская команда спасателей, состоящая из 86 специалистов, прибыла в Турцию 7 февраля и сразу приступила к работам в Адыямане. 8 февраля группа вытащила 23-летнюю Ремзие Север из-под завалов спустя 63 часа после землетрясения. Также бригада спасла 5-летнюю девочку, которая провела под руинами собственного дома 61 час.

Ливия

В заявлении агентству «Анадолу» от 8 февраля посол Ливии в Анкаре Мустафа аль-Кулейб отметил: спасательная группа, направленная в Турцию Правительством национального единства (ПНЕ) Ливии, приступила к выполнению своих обязанностей в предназначенном для них районе.

Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дбейба 6 февраля распорядился направить в зоны землетрясения команду из 55 технических специалистов Управления национальной безопасности, Департамента уголовных расследований и Департамента военной медицины, а также 4 поисково-спасательных собак.

Тунис

Военные самолеты Туниса доставили поисково-спасательные отряды страны в зону стихийного бедствия на юге Турции 7 февраля. Глава МВД Туниса Тевфик Шерафеддин заявил, что в состав группы вошел 41 спасатель и 4 специально обученные собаки.

Согласно заявлению Агентства гражданской обороны Туниса, тунисская группа продолжает поисково-спасательные работы в Газиантепе.

Ирак

Иракский Красный Полумесяц объявил 6 февраля, что направил в Турцию группу скорой помощи из 150 человек.

Конвой с гуманитарной помощью Курдского регионального правительства Ирака также отправился из провинции Дахук в Турцию 6 февраля.

Сефин Дизайи, глава отдела внешних связей Курдского правительства, сообщил агентству «Анадолу», что поисково-спасательная группа региона из 150 человек прибыла в район Ислахие Газиантепа и приступила к работе.

Иран

Иран направил в Турцию 10 аварийно-спасательных групп, каждая из которых состоит из восьми человек, сообщил президент Иранского Красного Полумесяца Пир Хусейн Куливенд.

Катар

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил в своем заявлении от 7 февраля, что Доха направила в Турцию первый самолет с поисково-спасательной группой и гуманитарной помощью. Катар выделил пострадавшим регионам полевые госпитали, палатки и зимние припасы.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, гуманитарная организация Qatar Charity начала раздавать 27 тыс. блюд пострадавшим от землетрясения в равной степени в Сирии и Турции. Кроме того, из Дохи двинулась колонна из 4 партий гуманитарной помощи. Всего же Катар планирует организовать 30 конвоев помощи, в составе которых будут продовольственные и непродовольственные товары.

ОАЭ

Эмираты направили группы спасателей в Турцию для оказания экстренной помощи еще 6 февраля, уточняет официальное информагентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) WAM. Команда страны работает в провинции Кахраманмараш.

Как уточняет агентство, 8 февраля поисково-спасательные команды ОАЭ вытащили из-под завалов в Кахраманмараше сирийскую семью из четырех человек. Медицинские бригады поспешили оказать помощь пострадавшей семье, прежде чем они были переведены в больницу в Турции.

Кувейт

Поисково-спасательная группа из 46 человек, направленная Кувейтом, продолжает свою работу в Хатае. Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах приказал направить в регион медицинскую помощь и оборудование, сообщает государственное информационное агентство KUNA.

Палестина

Посол Палестины в Анкаре Имад Зухайри сообщил агентству «‎Анадолу»‎, что арабское государство направит в Турцию группу экспертов из 35 человек для поддержки аварийно-спасательных операций. Как уточняет палестинское агентство WAFA, к разбору завалов подключились и добровольцы из Всеобщего союза палестинских студентов (GUPS) в Турции.

Многие выпускники инженерных специальностей и студенты-медики также присоединились к AFAD по ее просьбе. Инженеры помогают оценивать и устранять повреждения зданий, а студенты-медики помогают врачам в больницах.