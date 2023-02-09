ПОЛИТИКА
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Режим ЧП в 10 юго-восточных провинциях Турции
Режим ЧП в 10 юго-восточных провинциях Турции вступит в силу после сегодняшнего голосования в парламенте. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Газиантеп, один из наиболее пострадавших от землетрясения регионов. По словам президента, это поможет, в частности, избежать распространения недостоверной провокационной информации о ситуации в регионе и пресечь спекуляции. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #эрдоган #режимчп #тртнарусском #trtrussian #чс #трт #хатай #антакья
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9 февраля 2023 г.
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