С каждым часом стремительно уменьшаются шансы на спасение тех, кто еще находится под завалами разрушенных зданий в Турции и Сирии, поскольку поиски перешагнули решающую отметку в 72 часа, заявили эксперты спасательных служб. Число погибших в результате землетрясений превысило 15 тысяч человек.

По словам Илана Кельмана, профессора катастроф и здравоохранения в Университетском колледже Лондона, более 90% пострадавших от землетрясения спасают в течение первых трех дней.

Это число может значительно варьироваться в зависимости от погоды, афтершоков и того, как быстро спасательные команды и оборудование могут прибыть на место происшествия. Все эти факторы в настоящее время идут вразрез с усилиями в Турции и Сирии.

«Как правило, не землетрясение убивает людей, их убивает разрушенная инфраструктура», — сказал Калман, опубликовавший исследование о спасательных операциях при землетрясениях.

Первые 72 часа являются решающими в поиске людей, пострадавших от обрушения здания или других стихийных бедствий. Они могут быть ранены или не иметь доступа к воде.

Он подчеркнул, что самым важным фактором является своевременное оказание медицинской помощи людям, оказавшимся под обломками, поскольку могут начаться необратимые последствия для организма или человек погибнет от потери крови.

Погода также является определяющим моментом, и она «полностью против нас» в Турции и Сирии, указал профессор.

Холодная погода

В пострадавшие от мощного землетрясения регионы пришли холода, дождь и снег.

«К сожалению, это увеличивает шансы к переохлаждению. Люди погибают из-за погоды», — отметил Кельман.

Тем, кому удалось пережить холод и полученные ранения, по-прежнему нужна еда и вода. Без доступа к воде многие «начнут погибать через три, четыре, пять дней», отмечает специалист.

Кроме того, по его словам, последующие после землетрясения афтершоки способны еще больше разрушить здания, представляя огромный риск как для выживших, так и для спасателей.

Регионы, пострадавшие от землетрясений, сотрясались от непрекращающихся повторных толчков, самый мощный из которых имел 7,7 балла.

Помощь на месте происшествия

По словам Кельмана, обычно «большую часть выживших достают из-под завалов в первые сутки местными командами. Обычно используется не что иное, как собственные руки и лопаты».

Десятки государств направили в обе страны поисково-спасательные группы, а также гуманитарную помощь.

Обычно международным поисково-спасательным группам требуется не менее 24 часов, чтобы прибыть на место бедствия, собраться и приступить к работе.

Как найти выживших?

Спасатели ищут выживших несколькими способами, включая специально обученных собак.

Кельман отметил, что самая знаменитая команда собак-спасателей из Мексики уже направлена в Турцию.

Для доступа в небольшие пространства, куда опасно проходить человеку, используются роботы и дроны.

Как только они обнаружат выжившего, спасатели должны определить, как его лучше вытащить из-под обломков.

Если речь идет о подъеме плит обрушившихся зданий, то может потребоваться тяжелое оборудование, например, краны.

Иногда требуется ампутация конечности, «которая оказалась раздавлена столбом или куском каменной кладки», — говорит Кельман.

Каждая спасенная жизнь обходится в среднем в 1 миллион долларов

«Успешная спасательная операция начинается за несколько десятилетий до землетрясения, чтобы в первую очередь попытаться предотвратить разрушение инфраструктуры», — подчеркнул Кельман.

По его словам, во время международной спасательной операции, такой как в Турции и Сирии, каждая спасенная жизнь обходится в среднем в 1 миллион долларов.

«Если бы уровень инвестиций в предотвращение происшествий был сопоставим с реагированием на стихийные бедствия, то мы бы не оказались в этой ситуации».

Некоторые эксперты говорят, что шансы на выживание для людей, оказавшихся запертыми под завалами или не имеющих возможности получить средства первой необходимости, быстро уменьшаются. Однако, по их словам, еще слишком рано терять надежду.

«Первые 72 часа считаются критическими», — сказал Стивен Годби, эксперт по стихийным бедствиям из Ноттингемского Трентского университета в Англии.

«Коэффициент выживаемости в среднем в течение 24 часов составляет 74 процента, через 72 часа — 22 процента, а к пятому дню — 6 процентов».