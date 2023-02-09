Временный палаточный лагерь в Кахраманмараше

Так выглядит временный палаточный город в Кахраманмараше с высоты птичьего полета. Всего в Турции установили около 95 тыс. палаток в зоне бедствия. В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке страны произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Разрушительные толчки ощутили и в соседних странах. В десяти провинциях Турции ввели чрезвычайное положение на три месяца. #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #палаточныйлагерь #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts