ПОЛИТИКА
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Временный палаточный лагерь в Кахраманмараше
Так выглядит временный палаточный город в Кахраманмараше с высоты птичьего полета. Всего в Турции установили около 95 тыс. палаток в зоне бедствия. В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке страны произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Разрушительные толчки ощутили и в соседних странах. В десяти провинциях Турции ввели чрезвычайное положение на три месяца. #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #палаточныйлагерь #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts
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9 февраля 2023 г.
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