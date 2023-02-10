Charlie Hebdo осудили за высмеивание жертв землетрясения в Турции

Французское еженедельное издание Charlie Hebdo попало под шквал критики и осуждения после публикации карикатуры, высмеивающей жертв двойного разрушительного землетрясения в Турции. «Рисунок дня» появился всего через несколько часов после того, как случилась катастрофа. #trtнарусском #Charliehebdo #землетрясение #TurkiyeQuakes #турция #карикатура #франция #тртнарусском #trtrussian #deprem #карикатуры #трт #новости