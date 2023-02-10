ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Charlie Hebdo осудили за высмеивание жертв землетрясения в Турции
Французское еженедельное издание Charlie Hebdo попало под шквал критики и осуждения после публикации карикатуры, высмеивающей жертв двойного разрушительного землетрясения в Турции. «Рисунок дня» появился всего через несколько часов после того, как случилась катастрофа. #trtнарусском #Charliehebdo #землетрясение #TurkiyeQuakes #турция #карикатура #франция #тртнарусском #trtrussian #deprem #карикатуры #трт #новости
trtrussian / Others
10 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us