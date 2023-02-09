ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Спасатели в Турции находят живых на 4 день после землетрясения
Вот уже 4 день после землетрясения ни на минуту не прекращается поисково-спасательная операция на юго-востоке Турции. Спасатели продолжаю находить выживших под завалами спустя 79 часов после землетрясения. Когда слышатся голоса надежды из под руин зданий, все начинают радоваться в один голос. Смотрите удивительные истории спасения турецких граждан в нашем видео на TRT на русском! #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #голосанадежды #тртнарусском #trtrussian #shorts #трт #новости
trtrussian / Others
9 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us