Спасатели в Турции находят живых на 4 день после землетрясения

Вот уже 4 день после землетрясения ни на минуту не прекращается поисково-спасательная операция на юго-востоке Турции. Спасатели продолжаю находить выживших под завалами спустя 79 часов после землетрясения. Когда слышатся голоса надежды из под руин зданий, все начинают радоваться в один голос. Смотрите удивительные истории спасения турецких граждан в нашем видео на TRT на русском! #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #голосанадежды #тртнарусском #trtrussian #shorts #трт #новости