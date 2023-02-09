Гуманитарные потребности затронутых землетрясением районов Турции и Сирии огромны, а масштабы разрушений трудно переоценить, цитирует Anadolu заявление ООН.

Международная организация выделила $25 млн на проведение поисково-спасательных операций и оказание помощи пострадавшим в зоне землетрясения. Средства поступят из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Сегодня мы твердо знаем только то, что потребности местного населения огромны, а уровень разрушений значителен. Сирийский район, граничащий с Турцией, пострадал от землетрясений в той же степени, что и турецкий Газиантеп. Это и без того беднейший регион, страдающий от кризиса и войны, которые продолжаются уже 11 лет. Люди не могут вернуться в свои дома, и они нашли временный приют в местных школах, больницах, мечетях и церквях», — заявил в интервью Службе новостей ООН постоянный координатор организации в Сирии Эль-Мостафа Бенламлих.

По данным ООН, до нынешних трагических событий 15,3 миллиона сирийцев нуждались в гуманитарной помощи. Теперь эта цифра будет пересмотрена в сторону значительного увеличения, подчеркнул Бенламлих.

Сегодня представители ООН на местах подтвердили, что единственный санкционированный Советом Безопасности трансграничный пропускной пункт «Баб аль-Хава», по которому осуществляется доставка гумпомощи в Сирию из Турции, открыт.

«Всемирная продовольственная программа приступила к оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения уязвимым семьям в Турции и Сирии. Чтобы удовлетворить неотложные гуманитарные потребности полумиллиона пострадавших в течение следующих трех-четырех месяцев требуется 46 миллионов долларов», — сказал заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

Когда началось землетрясение, пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) со штаб-квартирой в Женеве Ольга Борзенкова находилась в турецком Газиантепе.

«Когда раздались толчки, я, как и сотни тысяч других жителей Юго-Восточной Турции, крепко спала. Мне сложно описать то, что чувствует человек, который вдруг просыпается в зоне землетрясения — одного из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в этом регионе. Это было совершенно сюрреалистично. Пол и стены тряслись, прогибались, и пока мы бежали вниз, на улицу, с третьего этажа, единственным желанием было как можно скорее оказаться как можно дальше и от каких-либо зданий. Это были шестьдесят секунд самого ужасного кошмара, который я когда-либо испытывала в своей жизни», — отметила она.

Турция — страна с высоким риском землетрясений, но государство выработало эффективный механизм реагирования на происшествия, указывает Ольга Борзенкова.

«Мы работаем с ними (турецкими партнерами — прим. редакции) уже более 30 лет, и они просто феноменальные партнеры. Но даже им в эти дни очень нелегко. Это двойной удар — более миллиона человек, бежавших от войны в Сирии, имеют статус временной защиты в районе, который пострадал от землетрясения больше других», — говорит она.

В настоящее время Международная организация по миграции проводит консультации с правительством Турции, чтобы определить приоритетные направления предоставления помощи.

«Конечно, возникнут огромные потребности во временном жилье. Многие тысячи, а может быть, и сотни тысяч людей остались без крова. Воздух сейчас холодный, людям нужно будет где-то ночевать. Им понадобится теплая одежда, вода, еда, отопление. Будут травмы, ушибы. Будут огромные душевные раны…», — заключила представитель ООН.