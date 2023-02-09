Зейнеп Мюфту имеет бизнес в городе Мерсин. Несколько членов ее семьи оказались под завалами в самой гористой части провинции Хатай, которая была сильно разрушена землетрясением.

Прошло более 72 часов с тех пор, как ее близкие находятся в этой ловушке под обломками. Но, несмотря на страдания, Мюфту организовала доставку помощи в город Антакья в Хатае, в 270 километрах от Мерсина, чтобы помочь нуждающимся.

«С одной стороны, мы боремся за их спасение (членов семьи), а с другой — собираем и доставляем припасы выжившим», — говорит Мюфту TRT World.

«Нам нужна вся помощь, которую мы в состоянии получить. Все находятся в ужасной ситуации», — сказала она, добавив, что две трети зданий в Хатае рухнули, а те, что устояли, сильно пострадали.

«Почти весь город превратился в руины, мы потеряли много людей», — говорит Мюфту. По ее словам, жители остались без связи, поскольку подземные толчки повредили базовые станции, «только некоторые деревни и сельские районы имеют доступ к мобильным услугам».

Обстановка во время спасательных операций в Хатае была описана местными жителями как несколько катастрофическая, в связи с организационными вопросами и большой необходимостью в оборудовании.

Правительство Турции заявило, что неблагоприятная погода, заснеженные и разбитые дороги препятствуют оперативному проведению спасательных операций. По этим же причинам не удалось в первые два дня доставить в город часть жизненно важной помощи в полном объеме.

6 февраля на юге Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовало еще одно — силой 7,6 балла, и сотни афтершоков, которые продолжаются до сих пор. Хатай — один из самых пострадавших городов.

Люди по всей стране несут гуманитарные грузы в центры сбора помощи и жертвуют деньги Управлению по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в Турции (AFAD) и в другие организации, у которых есть команды в пострадавших районах.

«В Хатае холодно. Люди пытаются согреться в своих автомобилях, но все равно мерзнут, потому что топливо заканчивается, и они не могут включить отопление», — сказал в интервью TRT World Нил Курт (не настоящее имя), юрист из Мерсина, который также помогает пострадавшим.

Его брату и невестке из Хатая посчастливилось выбраться из дома до того, как стены квартиры обрушились. Однако во время землетрясения несколько друзей Курта погибли вместе со своими семьями.

«Каждый здесь знает кого-то, кто погиб или заперт под завалами. Есть много людей, о которых мы до сих пор ничего не слышали», — говорит он.

Местные жители открывают свои дома

Мерсин — южный город, примыкающий к зоне бедствия, также пострадал от землетрясения. Но ущерб был не такой значительный, как в других 10 провинциях. Город мобилизовал все силы, чтобы помочь пострадавшим от происшествия.

Жители готовы приютить в своих домах тех, кому некуда идти. Общежития и гостиницы размещают выживших бесплатно. Кафе и рестораны прекратили работу, чтобы оказывать гуманитарную помощь.

«Правительство, AFAD и несколько других организаций работают круглосуточно. Но мы видели ситуацию в наиболее разрушенных районах. Предстоит огромная работа, много мест, которые нужно проверить, чтобы спасти как можно больше людей. Поэтому нас призвали к действию», — сказал Курт.

Жители Мерсина и других районов мобилизовали все силы, чтобы доставить припасы в разрушенные города. Помимо Хатая, грузовики отправляются в Османие, Адыяман и Кахраманмараш, ставший эпицентром сильнейшего землетрясения.

«Мы задействовали собственные ресурсы. Работаем с организациями из этих городов и людьми, которые имеют разрешение губернатора на въезд в город на больших машинах с гумпомощью. Затем они самостоятельно распределяют эти грузы».

С момента вступления в силу чрезвычайного положения гражданским лицам был запрещен въезд на личном транспорте в 10 городов, чтобы не препятствовать официальным службам оказывать помощь на местах.

«Мы надеемся продолжить доставку всего необходимого. Каждый день, уже практически неделю отправляем в пострадавшие регионы один грузовик с гуманитарной поддержкой», — говорит Мюфту, отметив, что они также перевозят пострадавших в Мерсин, где можно получить медицинскую помощь и чувствовать себя в безопасности.

Дети, нуждающиеся в помощи

Выживших от землетрясения доставляют в больницы Мерсина и других городов Турции. Приоритет — дети.

«Врачи в Мерсине говорят, что пострадавшие поступили в больницы без сопровождения и без одежды. Люди приходят, приносят для них вещи», — сказал Курт.

По словам Мюфту и Курта, которые постоянно находятся на связи с людьми в зоне бедствия, особенная потребность чувствуется в припасах для младенцев и детей, чьих матерей не удается найти.

Молоко, детские смеси и подгузники — главные потребности наряду с фонариками, лекарствами, одеялами, зимней одежды, такой как пальто, носки и обувь, консервы, крекеры и печенье, которыми можно наесться, а также средствами гигиены, такими как гигиенические салфетки.

Говоря о мрачной реальности по статистике выживших, Курт отмечает, что есть большая потребность в дополнительной тяжелой строительной технике для извлечения тел из-под обломков и мешков для погибших.