Многие мировые звезды выражают соболезнования Турции и Сирии на своих страницах в социальных сетях и призывают своих подписчиков перечислить пожертвования или направить гуманитарную помощь.

Американская певица Билли Айлиш опубликовала stories с упоминанием ужасной трагедии, произошедшей в Турции и Сирии. Она прикрепила ссылку на Save the Children — международную организацию, занимающуюся защитой прав детей по всему миру. «Тысячи погибших. Дети в ловушке страха», — написала она.

Певица Дженнифер Лопес отметила у себя в stories: «Каждому в Турции и Сирии посылаю свою любовь и желаю сил. Это самое мощное землетрясение в регионе, которое произошло за последние 100 лет». Она также поделилась ссылкой, по которой можно направить пострадавшим пожертвования: «Пожалуйста, помогите детям и семьям получить ресурсы, которые им необходимы в это тяжелое время».

На трагедию отреагировала и модель Джиджи Хадид. Она разместила в своем профиле в Instagram пост о кампании ЮНИСЕФ, призывающей помочь детям, пострадавшим от землетрясения. «Мне грустно за всех, кто пострадал от землетрясения в Турции и Сирии», — написала модель. Хадид попросила своих поклонников поддержать кампанию помощи пострадавшим от происшествия. В Instagram на нее подписано 77 миллионов человек.

Не осталась в стороне и ее сестра Белла. Она также поделилась информацией о землетрясениях в Турции и Сирии и добавила: «Все мое тело словно похолодело. Мне очень грустно, и я молюсь за всех пострадавших. Это действительно потрясло меня до костей. Я ищу способы помочь».

Австралийский актер и продюсер Хью Джекман также присоединился к акции ЮНИСЕФ: «Мое сердце рядом со всеми, кто пострадал в разрушительном землетрясении в Турции и Сирии. Пройдите по ссылке, чтобы узнать, как можно помочь детям Сирии и Турции».

Со своей стороны, американский комик Рами Юссеф поделился в своем аккаунте в Instagram ссылкой на кампанию помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких в результате разрушительных землетрясений, которые произошли на юге Турции и на северо-западе Сирии. Мне особенно грустно за детей, которые потеряли свои семьи и испытывают страх», — написал в Твиттере южнокорейский музыкант Сон Чой.

Певец Энрике Иглесиас обратился к подписчикам, отметив, что Турция и Сирия очень нуждаются в помощи: «Пожалуйста, пошлите им свою любовь, поддержку… и, если есть возможность, пожертвования».

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли в фильме «Властелин колец», добавил: «Землетрясения были разрушительными. Мое сердце с турецким и сирийским народами».

Американский комик и ведущий Джимми Фэллон также обратил внимание на кампанию ЮНИСЕФ по оказанию помощи в Турции и Сирии в начале своего вторника «Вечернее шоу». «ЮНИСЕФ сейчас находится на местах, помогая нашим друзьям в Сирии и Турции. Они обеспечивают чистой водой, едой и многими другими потребностями», — сказал он.

Фэллон призвала зрителей делать пожертвования на сайте ЮНИСЕФ, подчеркнув: «Даже самая маленькая помощь поможет».

Британский музыкант Бейли Мэй написал в Твиттере: «Мое сердце обращено к Турции и Сирии».

Землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера потрясло Турцию и Сирию рано утром в понедельник, а через несколько часов последовало еще одно землетрясение магнитудой 7,6 градуса. Подземные толчки привели к огромным человеческим жертвам и материальному ущербу в обеих странах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил во вторник о введении чрезвычайного положения сроком на 3 месяца в 10 турецких провинциях, пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше.