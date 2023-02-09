Лига звезд Катара (Qatar Stars League, QSL) передаст доходы от продажи билетов на полуфинал футбольного матча Кубка страны пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление компании.

«Эта инициатива исходит из стремления QSL сыграть свою роль в соответствии с корпоративной социальной ответственностью и способствовать оказанию помощи пострадавшим», — говорится в заявлении лиги.

QSL выразила искренние соболезнования семьям погибших в связи с большой утратой.

Как уточняет «‎Анадолу»‎, матчи полуфинала Кубка Катара состоялись 9 февраля. Футбольный клуб «‎‎Аль-Садд» сыграл с «‎Аль-Араби»‎, а «‎Аль-Духайль»‎ выступил против «‎Аль-Вакры»‎. Оба полуфинальных матча прошли на стадионе Джассима бин Хамада.

Все спортивные мероприятия в Турции приостановлены до дальнейшего уведомления, поскольку в стране соблюдается семидневный национальный траур. Турецкая федерация футбола подтвердила 7 февраля, что все матчи этой недели — с 7 по 12 февраля — будут перенесены.

Катар направил в пострадавшие регионы Турции и Сирии 10 тыс. мобильных домов, говорится в заявлении катарского МИДа.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани приказал запустить воздушный транспорт для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Государственное информационное агентство QNA уточняет, что Катар также направит в затронутые стихийным бедствием районы спасательную команду, полевой госпиталь, гуманитарную помощь, палатки и зимние припасы.