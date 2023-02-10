ПОЛИТИКА
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Наиболее пострадавшие от землетрясения турецкие города сняли с дрона
На видео с дрона видны спасательные работы, которые продолжаются днем и ночью в пострадавших от землетрясения Кахраманмараше и Хатае. Тем временем, число жертв в Турции превысило 18,3 тыс. человек, также сообщается о более 74 тыс. пострадавших. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #видсверху #дрон #СпасательныеРаботы #Кахраманмараш #Хатай #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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10 февраля 2023 г.
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