Провинция Дулкадироглу региона Кахраманмараш, самый эпицентр землетрясения. Здание, где проживал 24-летний Доган Аккок, 6 февраля было полностью разрушено. Парень оказался в ловушке, но, как он признается, не успел впасть в отчаяние и написал на щебне фразу: «Не теряйте надежды»‎.

Как уточняет агентство «‎Анадолу»‎, пожарные из Антальи, прибывшие для спасения людей из-под завалов в Кахраманмараше, обнаружили Догана спустя 64-часа, которые парень провел под завалами, при крайне неблагоприятных погодных условиях. Спасатели постоянно успокаивали молодого человека, оттаскивая кирпичи и цемент, чтобы вытащить его.

Еще одно чудо спасения произошло в провинции Хатай, где 7-месячного ребенка спасли из-под завалов спустя 66 часов после разрушительных землетрясений. Присланная из юго-восточной провинции Хаккари Национальная медицинская спасательная команда (UMKE) смогла вызволить ребенка живым из-под обломков обрушившегося здания в районе Одабаси.

Турецкие спасатели из Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD) совместно с коллегами со всего мира продолжают разборы завалов в 10 пострадавших от стихийного бедствия провинциях Турции. В район прибыли свыше 25 тыс. сотрудников AFAD, еще 23 тыс. представителей полиции, жандармерии и береговой охраны Турции.

Индонезийская аварийная бригада и пожарные из северо-западной турецкой провинции Коджаэли поздно вечером 8 февраля вытащили из-под завалов мальчика по имени Юсуф Эльмаруф.

А в Адыямане спасатели AFAD смогли вызволить из-под обломков 11-летнего мальчика Берке Дагларасара, который провел под завалами 66 часов. Члены его семьи погибли под руинами того же здания в районе Тургут Рейс. Когда ребенок спросил своего дядю, где его родители, все вокруг расплакались.

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Это не единственные случаи чудесного спасения в Адыямане. Поисково-спасательные службы услышали шум из-под обломков пятиэтажки на улице Сакарья. И смогли вытащить живыми Айсе Атцекен и ее дочерей Эмине и Фейзу — они провели под руинами дома 65 часов.

В самой южной провинции Хатай спасатели спасли 80-летнюю Сазие Калагзи — это стало еще одним лучом надежды после мрачных последствий землетрясений. Команды спасли пожилую женщину, услышав ее крик о помощи. Она провела под обломками 68 часов.

Медики UMKE из Хаккари рано утром 9 февраля спасли двух иностранных граждан, в том числе ребенка, из-под обломков здания в провинции Хатай — они провели под завалами 67 часов.

В той же провинции спасли другую иностранку, 48-летнюю женщину. Поисково-спасательные группы, отправленные из западной турецкой провинции Балыкесир, услышали шум из-под обломков рухнувшего здания в районе Антакья. После энергичных усилий команды спасли женщину — она провела под руинами 68 часов. После спасения экипаж не скрывал своей радости, все обнялись.

В беседе с «‎Анадолу»‎ руководитель спасательной команды Кадир Акбулут сказал: «Мы приехали в регион с 14 моими друзьями. Думаю, некоторые из нас вообще не спали».

Спустя 69 часов после землетрясения в Адыямане вытащили из-под обломков рухнувшего здания 21-летнюю Илайду, изучавшую стоматологию.

Спасатели из центральной провинции Чорум услышали доносившиеся из-под обломков рухнувшего здания в Хатае просьбы о помощи. Спустя несколько часов напряженных работ бригада смогла вытащить из-под завалов шесть человек, в том числе трех детей.

45-летний Дюран Секер провел под завалами здания в Исмет-Пасе провинции Кахраманмараш почти 70 часов, прежде чем его нашли и вытащили спасатели.

В той же провинции поисковики совершили еще одно чудо, обнаружив под обломками здания 72-летнего Исмаила Алтинока — он провел под завалами свыше 72 часов.

Южнокорейская спасательная команда и волонтеры вытащили 11-летнего мальчика из Сирии Абдуселама Алсаваса живым из-под обломков рухнувшего 5-этажного здания. Ребенок провел там 73 часа. Команда услышала голос и начала активно разбирать завалы, чтобы спасти мальчика. На время работ по вызволению ребенка, спасатели закрыли ему лицо, чтобы на него не действовало солнце и смогли одеть на него вещи, чтобы поддерживать температуру его тела.

В провинции Диярбакыр спасли восьмилетнего Бесира Йылдыза из-под обломков рухнувшего здания в районе Баглар. Он провел под завалами 81 час.