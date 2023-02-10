Спустя 100 часов турецкие спасатели достают из-под завалов выживших людей

Пятый день не прекращается поисково-спасательная операция на юго-востоке Турции. И спустя 100 часов специалисты выносят из-под завалов живых людей. По последним данным, жертвами двух сильнейших землетрясений в провинции Кахраманмараш стали свыше 18 тысяч человек, более 74 тысяч пострадали. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #кахраманмараш #тртнарусском #trtrussian #shorts