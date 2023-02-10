НАТО продолжит оказывать помощь Турции для устранения последствий разрушительных землетрясений, обрушившихся на южные провинции страны. Об этом пишет TRT World со ссылкой на заявление Альянса.

«Военно-транспортные самолеты НАТО содействуют быстрой доставке необходимой поддержки в наиболее пострадавшие от землетрясения районы», — сообщило 9 февраля воздушное командование альянса в Twitter.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники мобилизуют поддержку Анкаре «после ужасного землетрясения».

Сухопутное командование союзников НАТО (LANDCOM) также выразило свои соболезнования пострадавшим от землетрясения.

7 февраля, на следующие день после разрушительного удара стихии, все страны НАТО приспустили свои флаги в штаб-квартире альянса в Брюсселе в знак солидарности с Анкарой.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, произошедшие в провинции Кахраманмараш, затронули 13 млн человек в 10 провинциях — Адана, Адияман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа. Согласно последним официальным данным, в зоне бедствия погибли свыше 18 тыс. человек, эта цифра постоянно растет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший пострадавшие от землетрясения регионы 8 и 9 февраля, уточнил, что поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно и пообещал восстановить регион в течение года. 9 февраля в Турции вступило в силу трехмесячное чрезвычайное положение для ускорения операций по оказанию помощи.