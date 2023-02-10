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НАТО продолжает направлять помощь Турции после землетрясения
Альянс отправил в пострадавшие районы юго-востока страны свыше 1400 сотрудников поисково-спасательных отрядов с собаками, а также припасы и гуманитарные грузы
НАТО продолжает направлять помощь Турции после землетрясения
Фото: АА / Others
10 февраля 2023 г.

НАТО продолжит оказывать помощь Турции для устранения последствий разрушительных землетрясений, обрушившихся на южные провинции страны. Об этом пишет TRT World со ссылкой на заявление Альянса.

«Военно-транспортные самолеты НАТО содействуют быстрой доставке необходимой поддержки в наиболее пострадавшие от землетрясения районы», — сообщило 9 февраля воздушное командование альянса в Twitter.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники мобилизуют поддержку Анкаре «после ужасного землетрясения».

Сухопутное командование союзников НАТО (LANDCOM) также выразило свои соболезнования пострадавшим от землетрясения.

7 февраля, на следующие день после разрушительного удара стихии, все страны НАТО приспустили свои флаги в штаб-квартире альянса в Брюсселе в знак солидарности с Анкарой.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, произошедшие в провинции Кахраманмараш, затронули 13 млн человек в 10 провинциях — Адана, Адияман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа. Согласно последним официальным данным, в зоне бедствия погибли свыше 18 тыс. человек, эта цифра постоянно растет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший пострадавшие от землетрясения регионы 8 и 9 февраля, уточнил, что поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно и пообещал восстановить регион в течение года. 9 февраля в Турции вступило в силу трехмесячное чрезвычайное положение для ускорения операций по оказанию помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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